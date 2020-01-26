Известно в каком районе Башкирии тяжелее всего с работой
Сегодня, 15:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В регионе лидирует несколько городов.
По данным регионального минтруда, по состоянию на 1 января 2020 года больше всего безработных в Уфе. Всего зарегистрировано 5 052 человека, передает данные Ufacitynews.ru.
Сообщается, что следом за башкирской столицей идет Стерлитамак, где нетрудоустроено 1057 безработных, далее Нефтекамск – с 750 и на последнем месте Салават, где без работы сидят 587 человек.
Среди районов в лидеры выбился Чишминский – 540 человек и Туймазинский – 449 человек.
Ранее, напомним, министр экономического развития Рустам Муратов передавал, что в республике в 2020 году снизится до 4,7 процентов уровень безработицы.
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