Известно в каком районе Башкирии тяжелее всего с работой

По данным регионального минтруда, по состоянию на 1 января 2020 года больше всего безработных в Уфе. Всего зарегистрировано 5 052 человека, передает данные Ufacitynews.ru.

Сообщается, что следом за башкирской столицей идет Стерлитамак, где нетрудоустроено 1057 безработных, далее Нефтекамск – с 750 и на последнем месте Салават, где без работы сидят 587 человек.

Среди районов в лидеры выбился Чишминский – 540 человек и Туймазинский – 449 человек.