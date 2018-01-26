В Гострудинспеции Башкирии прокомментировали смерть рабочего в Бурибае

В гострудинспекции республики сообщили, что согласно поступившему в ведомство извещению на производственной площадке Бурибаевского ГОКа вчера, 25 января, обнаружили тело электрогазосварщика. Приехавшая скорая констатировала смерть.

- Извещение зарегистрировано, решение о проведении расследования будет принято в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе гострудинспекции, уточнив, что согласно законодательству оно будет проведено в течение 15 дней.