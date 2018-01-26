Уфимский врач–музыкант: «В пятом классе я сама поставила себе диагноз»

Медиакорсеть пообщалась с уфимским врачом-педиатром, которая лечит пациентов не только с помощью опыта, но и своими песнями.

Как отмечают психологи, чтобы быть в тонусе, человек должен всегда и всему удивляться. Представьте, идете вы, к примеру, в поликлинику с ребенком, сразу в голове возникает много негативных ассоциаций: большая очередь, дорогие лекарства, вокруг все болеют… А на приеме врач, который не просто знает, но и любит свою работу, а если подвернется ситуация, то еще и споет маленькому пациенту. Как такое возможно, рассказала Медиакорсети Марина Брюнина – врач-педиатр, бард, вдохновитель, автор многих песен для детей и взрослых и просто хороший человек.

- Каждая ваша песня – атмосферная. К примеру, «Рыжие»:

Сколько жара, сколько пламени

Носят головы бедовые.

Солнцем избранные рыжие –

Как подсолнухи садовые.

Это ваши музыка и стихи?

- Иногда мне не верится, что эти песни написала я. Я задаю сама себе вопрос: откуда это? И в каждой песне - частичка души, настроения, работы, не побоюсь этого слова. Новая песня - как болезнь, мучает день и ночь, пока не получится. И потом, словно повзрослевший ребенок, живет своей жизнью. И как смотришь на взрослого сына или дочь, и не веришь, что он или она были когда-то у тебя в животе, так не веришь, что эти песни были у тебя когда-то только в голове.

- С чего все начиналось?

- Петь я мечтала ещё с детсадовского возраста. В то время мы слушали пластинки на проигрывателе. Я, наверное, сотни раз слушала одну взрослую песню, начинающуюся со слов: «Нагадал мне попугай счастье по билетику...» И подпевала. В первом классе сама записалась в хор. К нам в школу пришла хормейстер из дома культуры, проверяла слух и приглашала в хор. Я - «подошла», то есть слух был. Я спросила у хормейстера, а научат ли меня в хоре петь так же красиво, как поют артисты? Она ответила, что, конечно, со временем, у меня все получится, если очень стараться. В хор я ходила 5 лет, но потом ушла, потому что мне казалось, что меня заставляют петь слишком низким голосом. А я хотела научиться петь и высоко. Так почему-то и не сбылась мечта - петь профессионально.

«Музыка – это любовь с первого взгляда»

- Вы сами пишете музыку для своих песен, на гитаре тоже с детства играете?

- Отношение к музыкальному инструменту особое, это - как любовь с первого взгляда, лет в пять. Только вот не помню, что увидела первым - фортепиано или гитару. Но очень запомнился тот день, когда гостила в Бирске, и мой дядя лихо играл на обоих инструментах по очереди разные мелодии, а я просила повторить ещё и ещё - «Цыганочку». Потом в тишине утра сестры играли полонез Огинского, я слушала, как завороженная. С тех пор стала выпрашивать у дяди в подарок его старую гитару, и он привёз, когда мне было лет 10. На ней играть было невозможно - струны высоко стояли над грифом. Только спустя ещё 10 лет я купила другую гитару и потихоньку научилась играть и подбирать музыку. С фортепиано - тоже не сложилось. Дело в том, что я «пожалела» родителей, когда (это было начало лета) они предложили на выбор - купить мне фортепиано или велосипед. Доходы в семье были маленькие, и я решила «согласиться» на велосипед. Согласись я тогда на фортепиано, может, и стала бы всё-таки музыкантом.

- Вы и есть музыкант, разве нет? У вас своя аудитория, вы выступаете на разных фестивалях. Кстати, как получается совмещать работу и творчество?

- Выступаю, но редко. Основное время занимает работа. Один раз получилось сыграть на своём концерте в чайном клубе для небольшого круга людей. Мне кажется, большая часть гостей осталась тогда довольна. В августе прошлого года по приглашению подруги и одногруппницы я участвовала в бардовском фестивале в Марий Эл, и впервые завоевала Гран-при. Тогда много признаний услышала, особенно за детские песенки.

Фото из личного архива.

«Твои песни должны слышать, ты должна чаще выступать, у тебя песни такие интересные», – так говорили тогда и говорят мне по телефону йошкар-олинские друзья. «Дай бог», – отвечаю я им и мечтаю о новой встрече и о своём будущем концерте.

- Почему вы решили писать песни для детей?

- Я специально не пишу для детей. Так выходит, зависит от настроения. Некоторые знакомые подшучивают, что это к внукам. А я думаю, что сложнее всего писать для детей, по крайней мере, мне. Ведь для этого нужно выразить мысли максимально просто. И, видимо, я созрела для детских песенок, в них смогла выплеснуть ощущения детства.

«Человек может сам себя излечить»

- Помимо того, что вы поете, пишете музыку, стихи, вы же еще и врач.

- В 7-8 лет я хотела стать библиотекарем. В школе была добрая, старенькая библиотекарь, она советовала интересные книги, всегда интересовалась, о чем та или иная книга. В основном я читала, конечно же, сказки. В 11-12 лет твёрдо решила стать врачом. Ветеринарным врачом был мой дед, он погиб в ВОВ, спасая раненого. Моя двоюродная сестра недолго жила у нас, учась в медуниверситете. Мне было лет 10, атлас Синельникова с изображением мышц и скелета, латинские названия, а главное, причины тех или иных болезней интересовали меня. Я была командиром мед.отряда в школе в 5-7 классах. Очень любила биологию и учителя биологии. Он всегда увлекательно и образно рассказывал о жизнедеятельности всего живого на Земле. И позже мне всегда нравилось разбираться в физиологии. Химию не очень любила. До сих пор не люблю использовать искусственно созданные лекарственные препараты. Пять лет назад поменяла профиль работы, работаю и кинезитерапевтом (лечение движениями), и врачом-педиатром. Считаю, что в большинстве случаев человек может сам себя излечить.

Школьный врач обучала нас азам первой медпомощи, десмургии, наш мед.отряд участвовал в соревнованиях по Уфе. В детстве очень часто болела: ангины, отиты, аденоиды, пневмонии. Участковая медсестра была моим добрым ангелом: смеющиеся глаза и приветливая улыбка, прическа из пышных светло золотистых волос. Врачи были строгие, но авторитетные, особенно ЛОР-врачи. В 5 классе сама себе поставила диагноз аппендицит, вызвали скорую, прооперировали. Хирургия после этого не привлекала - холодное отношение, боль, операции, швы...

- Сами поставили диагноз в таком возрасте?

- Да (улыбается). В выпускном классе у меня случился артрит коленных суставов после частых падений во время игр в волейбол. В стационаре меня лечила замечательный терапевт - она буквально очаровывала пациентов. Изящная, интеллигентная, добросердечная, внимательная, скромная, улыбчивая. Мне хотелось стать таким же врачом, как она, встреча с этим доктором окончательно определила выбор врачебной профессии. Прежде всего, хотелось разобраться в своём организме, найти причину всяческих отклонений в здоровье. А уже потом - помогать другим людям стать здоровыми. У кого из врачей максимальные возможности в этом плане? Конечно же, у врачей-педиатров. Поэтому я и стала детским врачом.

«Переливается надеждой, зеленым лучиком добра…»

- А ваши маленькие пациенты знают, что вы еще и поете?

- Да, некоторые знают. К сожалению, в большинстве случаев, во время болезни с пациентами приходится говорить только о лечении. Хочется максимально помочь, все объяснить, на посторонние темы отвлекаться некогда.

Есть пациенты, ставшие близкими друзьями, с которыми можно общаться вне кабинета и не о здоровье. Им я показываю свои песни. Или сама исполняю, или слушаем диктофон (чаще всего). Как ни странно, более 20 лет проработав детским врачом, я писала недетские песни: о чувствах, раздумьях, воспоминаниях и переживаниях. Стихи писала с 15 лет и до замужества. Первую песню посвятила ещё тогда несчастной первой любви. Восемь лет назад вернулось поэтическое настроение. А так как к этому времени я неплохо играла на гитаре, из стихов получались песни, и иногда вначале приходила мелодия. До прошлого года к детской теме можно было отнести всего три песни: о маме и ребенке, о маленьком принце и о моих детях, у меня сын и дочка, сейчас уже довольно взрослые. Летом я друг за другом написала ещё 12 вполне детских песенок, некоторые очень забавные, и была очень рада этому. Один раз исполнила их на дне рождения коллеги для двух пришедших в гости детишек, и их родители попросили на память аудио, так получилось занятно. Но в основном родители говорят, что очень непривычно видеть меня в другой роли. Нравятся мои песни всем, кто слушал (за редким исключением), и все с нетерпением ждут диск с песнями. Несколько знакомых говорят, что мои песни производят на них лечебный эффект. - Ученые проводили даже исследование на тему терапевтического воздействия музыки на состояние больного человека.

- Это, конечно, абстрактный вопрос, но я все же спрошу, чему может научить детей ваше творчество?