Погода в Башкирии на выходные: похолодает до – 30

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Осадков не ожидается.
Источник: Башгидромет
Выходные в Башкирии ожидаются холодными. Синоптики сообщают, что в регионе похолодает до – 30. Сегодня, 26 января, днем -8,-13°; по юго-востоку республики днем -18,-23°.
В субботу, 27 января, температура воздуха ночью -15,-20°, местами -25,-30°, днем -10,-15°, по юго-востоку до -20°. Осадков не ожидается. Ветер южный умеренный.
В воскресенье, 28 января, характер погоды существенно не изменится. Ночью -15,-20°, местами -25,-30°, днем -10,-15°, по юго-востоку до -20°. Без осадков.
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