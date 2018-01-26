Погода в Башкирии на выходные: похолодает до – 30

Осадков не ожидается.

Выходные в Башкирии ожидаются холодными. Синоптики сообщают, что в регионе похолодает до – 30. Сегодня, 26 января, днем -8,-13°; по юго-востоку республики днем -18,-23°.

В субботу, 27 января, температура воздуха ночью -15,-20°, местами -25,-30°, днем -10,-15°, по юго-востоку до -20°. Осадков не ожидается. Ветер южный умеренный.