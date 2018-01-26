Исполком Всемирного курултая башкир обрел свое здание в Уфе

Как сообщил председатель Всемирного курултая башкир (ВКБ) Амир Ишемгулов, впервые в истории ВКБ отдельное здание было передано благодаря поддержке главы РБ Рустэма Хамитова и правительства. В двухэтажном здании расположились кабинеты аппарата курултая, конференц-зал, архив.

Дом Александрова – построен в 1911 году, является объектом культурного наследия Республики Башкортостан, памятником архитектуры и находится под охраной государства. Владельцем указанного особняка был Александр Александров, выходец из простых крестьян. Для своего семейства он построил добротный каменный дом в два этажа. В последние годы в здании находилось банковское учреждение.