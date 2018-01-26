Бабушку из башкирской глубинки, оставшуюся без помощи, увезли в больницу

О 79-летней Закире Хусановой и 59-летней Василе Ражаповой Медиакорсеть сообщала 23 января. Бабушка, много лет страдающая сахарным диабетом, в это время была обездвижена после операции, осложнения пошли, по словам дочери, из-за задержки в проведении операции, а также из-за того, что ее привезли домой в холодной машине скорой помощи. Помимо этого, дочь Василя жаловалась на то, что регулярно не может получить для матери инсулин. Сама она - инвалид III группы, страдает астмой.