В Стерлитамаке ночной клуб, который нарушил Covid-режим, лишился лицензии на алкоголь

В частности, в ночном клубе находилось более 50 человек, не соблюдалась социальная дистанция, на танцполе была организована дискотека, несмотря на запрет. Ранее депутаты «Единой России» в Башкирии обратились в правоохранительные и надзорные органы с требованием наложить максимально возможные санкции на ночной клуб.