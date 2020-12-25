В Стерлитамаке ночной клуб, который нарушил Covid-режим, лишился лицензии на алкоголь

В Стерлитамаке ночной клуб, который нарушил Covid-режим, лишился лицензии на алкоголь

Вчера, 18:13ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Минторг Башкирии приостановил действие лицензии на продажу алкоголя в ночном клубе в Стерлитамаке. Напомним, в этом же заведений на прошлой неделе руководители заведение допустили жесткие нарушения ковидного режима.

В частности, в ночном клубе находилось более 50 человек, не соблюдалась социальная дистанция, на танцполе была организована дискотека, несмотря на запрет. Ранее депутаты «Единой России» в Башкирии обратились в правоохранительные и надзорные органы с требованием наложить максимально возможные санкции на ночной клуб.

В ходе проверки Минторг выяснил, что ночной клуб реализовывал алкогольную продукцию без документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота на территории России. Было принято решение с 25 декабря 2020 года лишить заведение лицензии на продажу алкоголя на неопределённый срок.

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