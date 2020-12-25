В Санкт-Петербурге заработала подстанция «Россетей» мощностью 126 МВА

«Санкт-Петербург всегда был открыт инновациям. Наша задача – сформировать современную и надежную инфраструктуру, которая бы соответствовала статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, куда предприятие вкладывает свыше 6,4 млрд рублей. Мы закончим эти работы в следующем году, планируется запуск еще нескольких питающих центров», – пояснил Павел Ливинский.