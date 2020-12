В Санкт-Петербурге заработала подстанция «Россетей» мощностью 126 МВА

Предприятие “Россети” запустило в Санкт-Петербурге подстанцию «Карповская», мощность которой равна 126 МВА. Новый энергообъект увеличит надежность и качество электроснабжения свыше 130 тысячам жителей города.

Как пишут “Новые известия”, на церемонии открытия присутствовали руководитель холдинга «Россети» Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, а также генеральный директор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин. Указывается, что размер инвестиций в строительство объекта с заходами линий электропередачи составил 1,7 миллиарда рублей. Компанией был создан резерв мощности (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова, где в настоящее время активно строятся новые жилые комплексы и производится укладка дорог. Мощность нового объекта может вырасти двукратно. Как отметил Максим Соколов, запуск работы каждого нового объекта способствует созданию цифровой городской среды. Он подчеркнул, что «Россети» отличаются комплексным подходом, заключающимся в обновлении системы электроснабжения целых городских районов, а также в создании резерва мощности. В процессе строительства «Карповской» сотрудники “Россетей” использовали цифровые технологии. Они позволяют контролировать объект и управлять им удаленно, вести автоматический учет электроэнергии и адаптировать режимы работы силовых агрегатов. «Санкт-Петербург всегда был открыт инновациям. Наша задача – сформировать современную и надежную инфраструктуру, которая бы соответствовала статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, куда предприятие вкладывает свыше 6,4 млрд рублей. Мы закончим эти работы в следующем году, планируется запуск еще нескольких питающих центров», – пояснил Павел Ливинский. Андрей Рюмин добавил, что новейшее оборудование, которое применялось в ходе строительства подстанции, делает ее очень стабильной, экологичной и безопасной. В 2020 году в Санкт-Петербурге также были реконструированы два действующих объекта (110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская»), построены восемь новых центров питания 35 кВ и проложено 40 километров кабельных линий.

