В России за минувшие сутки зарегистрировано 563 летальных исхода среди граждан, болевших COVID-19.

Как сообщает RT со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии от коронавируса в России умерли 53659 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter