В России планируют повысить пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих

По ее словам, Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке законопроекта, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Размер выплаты предполагается увеличить с 13504 руб. до 27984 руб.