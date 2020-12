В России планируют повысить пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих

Размер указанной выплаты вырастет почти вдвое — до 27984 рублей.

Минобороны России выступило с инициативой повышения пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы ведомства Татьяны Шевцовой газете «Красная звезда». По ее словам, Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке законопроекта, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Размер выплаты предполагается увеличить с 13504 руб. до 27984 руб. Замминистра также отметила, что данная инициатива будет распространена на женщин, проходящих службу во всех силовых структурах. Таким образом, Минобороны России выступило автором инициативы масштаба значительно более широкого, чем ведомственный.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter