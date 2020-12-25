В Башкирии создали петицию за увольнение министра образования Айбулата Хажина

Напомним, ранее Башкирия вновь прогремела на всю страну. В соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Дело в том, что в поселении отсутствует интернет и поэтому не только школьники, но и студенты выполняли задания на старой ферме. Позже Айбулат Хажин заявил, что фотографии являются фейком, а местным изданиям пригрозил за публикацию недостоверных данных. Однако республиканская прокуратура подтвердила подлинность фото. Трех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.