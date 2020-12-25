В Башкирии создали петицию за увольнение министра образования Айбулата Хажина

В Башкирии создали петицию за увольнение министра образования Айбулата Хажина

Вчера, 12:56ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Иван Апаев создал петицию за отставку министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина. Требования адресованы главе республики Радию Хабирову.

Авто петиции указывает, что Хажин провалил дистанционное обучение в республике. Кроме того, Иван Апаев утверждает, что министр пытался «съехать», назвав фотографии школьников в коровнике фейком.

Айбулат Хажин своими обвинениями показал что он не контролирует ситуацию с дистанционным обучением в республике. Министр образования должен заниматься решением проблем, а не попыткой сбежать от них, обвинив доводы общественности, якобы, в создании фейковой информации. А при следующей проблеме в сфере образовании что он «ВЫКИНЕТ»? сообщается в петиции.

В настоящее время петицию подписали только шесть человек.

Напомним, ранее Башкирия вновь прогремела на всю страну. В соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Дело в том, что в поселении отсутствует интернет и поэтому не только школьники, но и студенты выполняли задания на старой ферме. Позже Айбулат Хажин заявил, что фотографии являются фейком, а местным изданиям пригрозил за публикацию недостоверных данных. Однако республиканская прокуратура подтвердила подлинность фото. Трех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Related news:
Башкирияминистр образования
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы