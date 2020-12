В Башкирии создали петицию за увольнение министра образования Айбулата Хажина

Иван Апаев создал петицию за отставку министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина. Требования адресованы главе республики Радию Хабирову.

Авто петиции указывает, что Хажин провалил дистанционное обучение в республике. Кроме того, Иван Апаев утверждает, что министр пытался «съехать», назвав фотографии школьников в коровнике фейком. Айбулат Хажин своими обвинениями показал что он не контролирует ситуацию с дистанционным обучением в республике. Министр образования должен заниматься решением проблем, а не попыткой сбежать от них, обвинив доводы общественности, якобы, в создании фейковой информации. А при следующей проблеме в сфере образовании что он «ВЫКИНЕТ»? сообщается в петиции. В настоящее время петицию подписали только шесть человек. Напомним, ранее Башкирия вновь прогремела на всю страну. В соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Дело в том, что в поселении отсутствует интернет и поэтому не только школьники, но и студенты выполняли задания на старой ферме. Позже Айбулат Хажин заявил, что фотографии являются фейком, а местным изданиям пригрозил за публикацию недостоверных данных. Однако республиканская прокуратура подтвердила подлинность фото. Трех чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

