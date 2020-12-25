В Башкирии осудили экс-сотрудницу Центра занятости за получение взяток

В материалах дела сказано, что 42-летняя женщина за взятку оформила документы о признании безработными четырех своих знакомых. Таким образом они начали получать пособие по безработице в максимальном размере. За свои услуги она получила более 65 тысяч рублей, а также сруб для бани. Его стоимость оценили в 30 тысяч рублей.