В Башкирии осудили экс-сотрудницу Центра занятости за получение взяток

В Башкирии осудили экс-сотрудницу Центра занятости за получение взяток

Вчера, 15:51ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Гафурийском районе суд признал виновной бывшую сотрудницу Центра занятости населения за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В материалах дела сказано, что 42-летняя женщина за взятку оформила документы о признании безработными четырех своих знакомых. Таким образом они начали получать пособие по безработице в максимальном размере. За свои услуги она получила более 65 тысяч рублей, а также сруб для бани. Его стоимость оценили в 30 тысяч рублей.

Якобы безработные граждане за два года незаконно получили около 250 тысяч рублей. Женщина признала свою вину и возместила ущерб. По решению суда она получила четыре года лишения свободы условно. Также ей в течении двух лет нельзя будет работать в госслужбе.

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