В Башкирии изменится график работы почтовых отделений в новогодние праздники

Так, 31 декабря почта в Башкирии закроется на час раньше обычного. 1, 2 и 7 января во всех отделения объявлен выходной день. В эти дни не будет доставляться почта и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия будут выплачиваться по графику.