В Башкирии изменится график работы почтовых отделений в новогодние праздники

Управление федеральной почтовой связи Башкирии опубликовало измененный график работы почтовых отделений.

Так, 31 декабря почта в Башкирии закроется на час раньше обычного. 1, 2 и 7 января во всех отделения объявлен выходной день. В эти дни не будет доставляться почта и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия будут выплачиваться по графику. В остальные дни новогодних каникул, с 3 по 6 января и с 8 по 10 января, все почтовые отделения будут работать в штатном режиме. Однако для ряда сельских отделений может быть установлен другой режим работы. Напомним, ранее стало известно о работе ГУП «Башфармация» в новогодние каникулы. 31 декабря аптечные пункты будут открыты с 08:00 до 20:00. С 1 по 8 января аптеки проработают с 10:00 до 21:00, а 9 и 10 января — с 08:00 до 21:00.

