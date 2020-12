Для торговых точек Амурского края утвердили максимально возможные цены на сахар и растительное масло.

Издание iz.ru сообщает, что предельная стоимость сахарного песка в шести северных территориях составит шестьдесят четыре рубля сорок копеек за 1 килограмм, а в остальных муниципалитетах максимальная цена будет шестьдесят два рубля. При этом предельная стоимость растительного масла во всем регионе не может превышать сто двадцать пять рублей десять копеек.

