Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на программе «Давай поженимся»

Для оглашения результатов в студию зашла девушка в индийском одеянии. Однако их она так и не озвучила. Все оборвалось на самом интересном моменте, девушка выбросила листок, на сцену вышли еще несколько девушек в костюмах и все они принялись танцевать, как в индийском фильме.