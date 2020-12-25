Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на программе «Давай поженимся»

Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на программе «Давай поженимся»

Вчера, 15:15ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Накануне, 24 декабря, на первом федеральном телеканале вышел очередной выпуск программы «Давай поженимся». По традиции одному жениху представляют три невесты. В этом выпуске найти себе спутницу жизни решил музыкант Слава Марлоу – лучший друг и коллега рэпера из Уфы Моргенштерна.

К слову, Алишер Моргенштерн тоже принял участие в съемках шоу. Он хотел помочь другу найти подходящую спутницу жизни, но по итогу сам нашел своего, якобы, родственника. Ведущая программы Лариса Гузеева удивилась сходством внешности Моргенштерна с ведущим программы «Модный приговор» Александром Васильевым. Они предположили, что могут являться родными отцом и сыном.

— Вспомним тот вечер в Уфе в 1998 году. И назвали то его Моргенштерн, потому что мы зачали его под утро во время утренней звезды, размышляет знаменитый дизайнер.

Ведущие программы нашли множество схожих черт между мужчинами: форма лица, разрез глаз, любовь к деньгам. Проверить родство пришлось через ДНК-тест. По словам ведущей Розы Сябитовой, она втайне достала ДНК-образцы звезд, и сама заказала экспертизу.

Photo:скриншот с видео

Для оглашения результатов в студию зашла девушка в индийском одеянии. Однако их она так и не озвучила. Все оборвалось на самом интересном моменте, девушка выбросила листок, на сцену вышли еще несколько девушек в костюмах и все они принялись танцевать, как в индийском фильме.

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