Новые законы, вступающие в силу с 1 января 2021 года

В Башкирии пособие на детей от 3 до 7 лет увеличится вдвое. С 1 января 2021 года размер выплата дойдет до прожиточного минимума, который на текущий момент составляет 10070 рублей. На пособие для детей от 3 до 7 лет смогут претендовать семьи, в которых доход меньше прожиточного минимума даже с учетом выплат, связанных с пандемией коронавируса. По словам министра труда Башкирии, так как ситуация в республике не изменилась, на выплату смогут претендовать большинство семей. Новых мер господдержки пока не ожидается.