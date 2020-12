Новые законы, вступающие в силу с 1 января 2021 года

Жизнь россиян и жителей Башкирии изменится в разных сферах - нововведения коснутся и выплат, и социальной сферы, и области ЖКХ, а также затронут автолюбителей.

Финансы МРОТ, ПМ, пенсии, маткапитал, пособие от 3 до 7 лет С 1 января МРОТ станет выше. В 2021 году его уровень достигнет 12 792 рублей. Прожиточный минимум будет равен 11 653 рублям. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Её средний размер по стране составит 17 432 рубля. Отмечается, что размер пенсий для работающих пенсионеров останется прежним. Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 рубля, при рождении второго ребенка государство добавит еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка составит 639 431,83 рубля, если за первенца выплата получена не была. В Башкирии пособие на детей от 3 до 7 лет увеличится вдвое. С 1 января 2021 года размер выплата дойдет до прожиточного минимума, который на текущий момент составляет 10070 рублей. На пособие для детей от 3 до 7 лет смогут претендовать семьи, в которых доход меньше прожиточного минимума даже с учетом выплат, связанных с пандемией коронавируса. По словам министра труда Башкирии, так как ситуация в республике не изменилась, на выплату смогут претендовать большинство семей. Новых мер господдержки пока не ожидается. Плата за детсады увеличится в Башкирии В дошкольных учреждениях Башкирии с 1 января 2021 года увеличится максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. Соответствующее постановление 22 декабря подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Так, с января в Уфе максимальный размер родительской платы составит 151 рубль, в Уфимском районе – 143 рубля, в Стерлитамаке – 140 рублей, в Янаульском районе – 131 рубль, в Октябрьском – 123 рубля, в Нефтекамске и Белебеевском районе – 122 рубля, в Давлекановском и Учалинском районах – 119 рублей, в Салавате и Межгорье – 118 рублей, в Калтасинском районе – 117 рублей, в Мелеузовском, Чишминском, Ишимбайском, Гафурийском районах, Сибае и Кумертау – 112 рублей, в Кармаскалинском, Илишевском и Туймазинском районах – 110 рублей. Рост зарплат учителей в Башкирии С 1 января 2021 года постепенно будут вступать в силу рекомендации по увеличению зарплат педагогов. Так, в центральной части России составляющие выплат поменяют местами, и 70% зарплаты учителя будут получать с окладом, а 30% составят надбавки. В Башкирии из-за уральского коэффициента эти цифры будут составлять примерно 65% на 25%. Такого результата специалисты планируют достичь за три года. Социальная сфера Упрощение получения госуслуг Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельство о браке или разводе нужно будет предоставлять только в том случае, если документы получены не в России. Аналогичное правило касается документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях. Улучшение работы ЗАГСов В случае утраты, порчи ряда документов, выданных ЗАГСом, органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС. Это же касается и свидетельств о рождении. Появление платных вытрезвителей С 1 января 2021 года в регионах смогут появляться платные вытрезвители. Ожидается, что стоимость «отдыха» составит около 1500 рублей за ночь. Точная цена будет установлена каждым субъектом России. Запреты для курильщиков С 1 января курильщикам будет запрещено «дымить» в медицинских учреждениях, точках торговли, в складских помещениях. Для любителей табака будут оборудованы особые зоны, обозначенные специальной табличкой. Закон «об удаленке» Закон об удалённой работе начнёт действовать с 1 января 2021 года. Согласно документу, появятся новые понятия - дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная (удалённая) работа и комбинированная дистанционная (удалённая) работа. Первое подразумевает постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании трудового договора, второе — аналогичную работу на временных основаниях, третье — сочетание удалёнки и работы из офиса. Электронные трудовые книжки для новых работников Россиянам, которые после 1 января 2021 года придут впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники до конца декабря должны определиться - либо оставить бумажную версию документа, либо перейти на электронный вариант. Для этого требуется написать работодателю соответствующее заявление. Увеличение профессий для женщин Согласно приказу Минтруда, с 1 января 2021 начнёт действовать новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин. В новом перечне их число сократили с 450 до 100. Таким образом, представительниц слабого пола начнут допускать до деятельности, признанной вредной или опасной. Изменение работы детских садов и школ С 1 января 2021 года в связи с пандемией коронавируса поменяется работа школьных и дошкольных учреждений. Согласно новым правилам, перемены в среднеобразовательных школах теперь будут дольше — минимум 10 минут, при этом учебный час должен длиться не более 45 минут. Кроме того, путь ученика от дома до образовательного учреждения должен быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки — 700 метров. В сельской местности такое расстояние должно быть в 1 километр, в противном случае школьника должен подвозить специализированный транспорт. В учреждениях образования всегда должна быть горячая и холодная вода, а также отопление зимой. При отсутствии горячей воды должен быть установлен водонагреватель. Школьников, находящихся на уроках более четырех часов, а также сдающих экзамены должны обеспечить горячим питанием. Отдельные правила касаются работы детских садов. В конце дня в них действует обязательное мытье всех игрушек, а одежду на куклах необходимо стирать и проглаживать по мере загрязнения. Все, что не подлежит влажной обработке, для игр детям выдаваться не будет. Связь с экстренными службами без симки С 1 января 2021 года связаться с экстренными службами по номеру 112 можно будет даже без сим-карты. Принятый Госдумой закон устанавливает единые принципы, требования, временные параметры, регламенты создания, функционирования и развития системы «112». По данным Госдумы РФ, это поможет сократить время реагирования служб на вызовы и быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям. Запрет обязательных чаевых в чеке ресторанов и кафе Согласно постановлению Правительства РФ, с 2021 года кафе и ресторанам запрещено включать в чек расходы (чаевые, комиссии, доплаты и другое), которые не включены в стоимость продукции из меню. Клиент может отказаться от непредвиденных расходов и вернуть свои деньги. Участие граждан в решении местных проблем Россияне путем инициативных проектов смогут определять приоритетные направления расходования средств на муниципальном уровне и решать муниципальные проблемы. Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и за счет добровольных платежей и имущественных взносов граждан, ИП и организаций. Определение количества лекарств в наборе соцуслуг Объем необходимых лекарств должен быть не меньше перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Изменения в сфере ЖКХ Рост тарифов на газ В среднем в России с 1 января 2021 года тарифы на пользование газом вырастут на 3%. Это произойдёт в рамках ежегодной индексации стоимости ЖКУ. Запрет на хранение вещей на чердаках в домах и запрет на костры С 1 января 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарного режима. Согласно им, отныне запрещено устанавливать внешние блоки кондиционеров в коридорах и на лестничных площадках. Гражданам запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов. Кроме того, нельзя оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Что касается частных домов, то с 1 января 2021 года во дворах будет запрещено разводить костры. «Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», – говорится в документе. Отмечается, что приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает. Новые условия получения субсидии по ЖКХ С 1 января для получения выплаты по услугам ЖКХ гражданам не придется доказывать отсутствие долгов. Отделы соцзащиты будут сами проверять наличие или отсутствие долгов по квартплате через информационную систему ГИС ЖКХ. Также отмечается, что с 1 января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Так, зимой должники смогут лишиться ряда коммунальных услуг, кроме холодной воды и отопления. Обязательная установка «умных» счетчиков С 1 января новые многоквартирные дома после окончания строительства должны быть оснащены «умными» приборами учета электрической энергии. Запрет решеток на окнах в многоквартирных домах С января 2021 года владельцам квартир и управляющим компаниям запретят ставить решетки на аварийных окнах в многоквартирных домах. Согласно новым правилам, установка неоткрывающихся решеток на окна и приямок для окон подвалов, если они являются аварийными выходами, недопустимы. Претензии со стороны пожарной инспекции по поводу глухих решеток могут возникнуть и к окнам первого этажа, если те обозначены как аварийный выход. Изменения для автолюбителей Самостоятельный сбор аптечки в машину С 1 января 2021 года водителям разрешат отказаться от покупки в авто готовой аптечки, а позволят собирать ее самостоятельно. Согласно новым правилам Минздрава, в аптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной 5 см и три шириной 7 см, марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы. Готовыми аптечками, которые были укомплектованы до конца 2020 года, можно пользоваться до 2024 года. Изменится стоимость медсправки для водителя Приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2021 года. Согласно документу, стоимость медицинской справки для автомобилистов вырастает ориентировочно до 8–10 тысяч рублей. Причина — два обязательных теста на алкоголизм и наркоманию. Новый порядок оплаты штрафов в Башкирии С января 2021 года жители республики будут погашать штрафы по новому расчетному счету. По данным Госавтоинспекции РБ, прежний счет 40101 8101 1000000 10001 будет закрыт. Откроется новый казначейский счет – 031 0064 3000000 010101. Таким образом, вынесенные до 1 января 2021 года штрафы необходимо оплачивать уже по новому расчётному счету. Отмечается, что данный счет относится к административным платежам управления ГИБДД Башкирии, Отдельного батальона ДПС, Центра фотовидеофиксации, МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии на проспекте Октября, а также специализированного взвода оперативного реагирования ДПС. Изменения в сфере экономики Введение налога для богатых С 1 января 2021 года повышенная ставка НДФЛ размером 15% устанавливается на доходы свыше 5 млн рублей в год. По данным Госдумы России, полученные средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При этом подчеркивается, что разовое превышение доходов в 5 млн рублей, например, при продаже квартиры или машины, не будет облагаться повышенным налогом. В таком случае будет сохранена ставка в 13%. Плата за использование вкладов в банках Начиная с 1 января граждане начнут платить НДФЛ с процентов по своим вкладам, сумма на которых от одного миллиона рублей. Налог будет браться с суммы дохода, которая превысит миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. Расчёт будет производиться по всем вкладам, открытым на человека в одном или разных банках, в том числе и по валютным. Расширение сельской ипотеки Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на арендуемом земельном участке. При таком условии граждане тоже смогут получить кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земли под строительство. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Подорожание сигарет и алкоголя С 1 января в России резко вырастет акциз на табачные изделия — на 20% вместо запланированных 4%. По оценкам экспертов, стоимость пачки сигарет при этом вырастет на 20 рублей, а сборы с курильщиков принесут в российский бюджет дополнительно около 80 млрд рублей. Также с 1 января вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Согласно приказу Минфина, полулитровая бутылка водки будет стоить минимум 243 рубля. Минимальная цена на коньяк за аналогичный объём составит 446 рублей, за бутылку игристого вина объёмом 0,75 литра придется отдать 169 рублей. Новые правила оплаты наличными С 10 января будут введены новые правила обращения с наличными. Из подлежащего контролю перечня операций исключат платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения. Кроме того, под контроль попадут специфичные операции для банков, лизинговых и страховых компаний, а также ломбардов и МФО. Обязательная маркировка товаров легкой промышленности и молочки Участники оборота товаров из данной категории будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января. Также с 20 января 2021 года стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции, который позволит добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы молочки. Штрафы для гостиниц За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги. В Госдуме подчеркнули, что данный запрет не будет работать в отношении гостиниц с 15-ю и менее номерами до 1 января 2022 года.

