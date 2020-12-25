Негосударственные клиники Карелии стали получать надбавки за работу с COVID-19

Дополнительные выплаты врачам и медперсоналу были введены за работу с ковидными пациентами в начале эпидемии. Но эта мера поддержки выплачивалась только лишь сотрудникам госучреждений здравоохранения. Но с 1 ноября все медработники, диагностирующие и проводящие лечение пациентов с COVID-19, обладают правом на получение дополнительной финансовой помощи.