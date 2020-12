Негосударственные клиники Карелии стали получать надбавки за работу с COVID-19

В Карелии увеличилось количество медучреждений, сотрудники которых будут получать «ковидные» выплаты.

Ранее спикер парламента республики Элиссан Шандалович получил обращение от генерального директора АО «Кондопожский ЦБК» об отсутствии стимулирующих выплат у медперсонала, несмотря на то что больница помогает пациентам с коронавирусом. Такая же ситуация была отмечена в клинической больнице «РЖД — Медицина» в Петрозаводске, сообщает Ptzgovorit.ru. «Поликлиника Кондопожского ЦБК и клиническая больница „РЖД — Медицина“ — единственные многопрофильные медучреждения негосударственной системы здравоохранения, принимающие пациентов по полисам ОМС. При этом персонал этих больниц вместе с коллегами из госучреждений предоставляет медицинскую помощь и гражданам с коронавирусом», — пояснил спикер парламента, заслуженный врач Республики Карелии Элиссан Шандалович. Он также добавил, что медики работают в очень тяжелых условиях, подвергают рискам собственное здоровье, как и их коллеги из госучреждений, и должны получать такую же помощь. Дополнительные выплаты врачам и медперсоналу были введены за работу с ковидными пациентами в начале эпидемии. Но эта мера поддержки выплачивалась только лишь сотрудникам госучреждений здравоохранения. Но с 1 ноября все медработники, диагностирующие и проводящие лечение пациентов с COVID-19, обладают правом на получение дополнительной финансовой помощи. После того как Элиссан Шандалович обратился в правительство республики и в прокуратуру медучреждения АО «Кондопожский ЦБК» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД — Медицина» были включены в список на право получения этой выплаты. Главврачи этих организаций уже подтвердили, что всем сотрудникам, связанным с ковидными пациентами, эта мера поддержки предоставляется в полном объеме. Председатель ЗС Элиссан Шандалович подчеркнул, что теперь справедливость восстановлена. Депутаты карельского парламента и далее планируют держать на контроле вопросы социальных выплат работникам медицины во время борьбы с новым коронавирусом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter