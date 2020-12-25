Как выбрать подарки на новый год по знакам Зодиака – советы астрологов

Покровитель наступающего года, Белый бык, трудолюбив, целеустремлен, практичен и дальновиден в финансовых делах. Это хозяйственное животное. Быку по душе активные, настойчивые, целеустремленные и рациональные личности. Не любитель безделушек. Благосклонно относится ко всему полезному. Важно отдать предпочтение функциональным вещам, полезным в хозяйстве, аксессуарам и средствам для укрепления здоровья или развлечения.
Рациональных, спокойных людей важно вывести из зоны комфорта. Добавьте в их жизнь что-то экстравагантное. Дамам по нраву смелые решения в одежде и косметике. Надо так удивить, чтобы захотелось хвастаться постоянно перед окружающими.
Выделяются активностью и интеллектуальностью. Любители активно отдыхать на природе и загорать на пляже. Идеи под любой бюджет:
Непреклонные и в меру упрямые представители Зодиака весьма домовиты. Увлечены коллекционированием. Потому порадуются дополнением к собственному уникальному набору.
Обладают мощной энергетикой и поразительной харизмой. Для величественного и импозантного знака подарок должен быть брендовым, класса «люкс».
Стойки духом персонаж, поражающий физической выносливостью. Предпочитает сами озвучить подарок. Обожает комфорт и прогрессивные сюрпризы.
Просты и серьезны. Хэнд-мэйд — их слабость. Удивить и обрадовать их достаточно сложно.
Авантюристы и философы в одном флаконе. Скрытые, веселые и компанейские личности, любители экстремального спорта и путешествий.
Деловитые, творческие люди. Практичны и пунктуальны; знают чего хотят; не любят витать в облаках. Их главные качества — масса амбиций, фантастическая выносливость и задатки лидера.
Романтичны, своеобразны и непредсказуемы. Предпочитают эксклюзив, необычные экстравагантные вещи.
Последний бестселлер научной фантастики, научпоп с прогнозами социальных тенденций — под стать демократичному характеру Водолея.
Олицетворение глубины и подводной стихии. Духовно развитые и творческие индивиды отличаются безграничным воображением. Умеют улавливать подсознательное.