Как выбрать подарки на новый год по знакам Зодиака – советы астрологов

Покровитель наступающего года, Белый бык, трудолюбив, целеустремлен, практичен и дальновиден в финансовых делах. Это хозяйственное животное. Быку по душе активные, настойчивые, целеустремленные и рациональные личности. Не любитель безделушек. Благосклонно относится ко всему полезному. Важно отдать предпочтение функциональным вещам, полезным в хозяйстве, аксессуарам и средствам для укрепления здоровья или развлечения.