Как выбрать подарки на новый год по знакам Зодиака – советы астрологов

В самый главный праздник года к презенту подходите, исходя их личных предпочтений и особенностей характера по гороскопу.

Покровитель наступающего года, Белый бык, трудолюбив, целеустремлен, практичен и дальновиден в финансовых делах. Это хозяйственное животное. Быку по душе активные, настойчивые, целеустремленные и рациональные личности. Не любитель безделушек. Благосклонно относится ко всему полезному. Важно отдать предпочтение функциональным вещам, полезным в хозяйстве, аксессуарам и средствам для укрепления здоровья или развлечения. Яркие личности с огненным темпераментом, импульсивные в поступках. С радостью примут дары, несущие в себе идентичную энергию. Варианты: Экскурсия, катание на лошади, посещение аквапарка, пейнтбол, палатка, надувной матрас, портативный компас — для непосед и авантюристов. Карандаши с вкусным запахом или особыми семенами растений или цветов, спрятанных в каждой единице — разбудят чувства прекрасного. Стеклянная копилка с интригующей надписью; красивая банка с печеньем (испеченным самостоятельно, с вложенными пожеланиями) — экономисты по натуре однозначно оценят. Самодельный фотоальбом, открытка, цветочная игрушки — этот знак внимания не останется незамеченным и очень порадует обладателя. Что подарить Тельцу Рациональных, спокойных людей важно вывести из зоны комфорта. Добавьте в их жизнь что-то экстравагантное. Дамам по нраву смелые решения в одежде и косметике. Надо так удивить, чтобы захотелось хвастаться постоянно перед окружающими. Горшок с цветком или рассадой, садовый инвентарь, абонемент в спа-салон — идея для хозяйственных и практичных. Драгоценности — традиционные цепочки, кольца, браслеты; необычной формы серебряные запонки; солидный ежедневник в кожаном перелете; причудливый галстук — именно то, что нужно для ценителей изысканных вещей. Ароматизированные свечи, коврик для йоги, набор аромамасел, абонемент на курс целебного массажа — трудоголики по призванию останутся признательными за такой дар. Изделия из кожи, футболки с кричащим рисунком или принтом, дизайнерская сумка, компактный плеер, полушубок из искусственного меха оригинального окраса — для творческих натур, личностей-новаторов. Что подарить Близнецам Выделяются активностью и интеллектуальностью. Любители активно отдыхать на природе и загорать на пляже. Идеи под любой бюджет: Банное или пляжное полотенце; походный рюкзак; спутниковый навигатор; эксклюзивный компас; путевка к морю (не за границу — Бык не терпит далекие поездки); необычный этнический сувенир из теплых стран; доска для серфинга — непоседы по жизни будут искреннее рады. Абонемент в театр, музей, концерт; декоративные подсвечники, визитницы, кружки со снимком или фоторамка; энциклопедические издания, сборник афоризмов, видеокамера; годовая подписка на любимый журнал, богатый письменный комплект, электронное или компьютерное устройство — действительные ценители эксклюзива и красоты останутся в полном восторге. Смешные тапки, носки с ярким рисунком; высококачественный фен, мультислайсер для волос; комплект для печати на ногтях, массажер для глаз; сертификат в магазин обуви, модной одежды, декоративной косметики; ретро-музыкальный центр — для проницательных и романтичных персон. Что подарить Раку Непреклонные и в меру упрямые представители Зодиака весьма домовиты. Увлечены коллекционированием. Потому порадуются дополнением к собственному уникальному набору. Для быта: праздничная скатерть, постельное белье, теплое одеяло, редкие элементы декора, антикварная мебель, первозданное издание известной книги, кошелек из дорогой кожи, модный шарф, красивая сумка, перчатки — для ценителей домашнего уюта и очага, семейного застолья. Кухонные гаджеты: электрошашлычница, стильные деревянные салатники, комплект салфеток — любая хозяйка не останется равнодушной. Билет на популярный концерт, собственное стихотворение, написанное на гербовой бумаге, черно-белый фотопортрет в серебряной рамке, принт старого парусника на стену, изысканные ювелирные изделия или украшения, беспроводная клавиатура, коврик для мыши с гелиевой основой — для фанатов прекрасного. Что подарить Льву Обладают мощной энергетикой и поразительной харизмой. Для величественного и импозантного знака подарок должен быть брендовым, класса «люкс». Статусное изделие, дорогое украшение, картина, мини-копия автомобиля, качественная посуда, блендер, миксер, часы хорошей марки с круглым циферблатом, портмоне — королевский презент. Персональная чашка с царственным профилем или картиной мечты, высококачественные конфеты, кофе, чай, фруктовая корзина — подчеркнут величественность и импозантность одариваемого. Абонемент в ВИП зал модного клуба, автомобильные аксессуары, сертификат на годовое обслуживание транспорта, прогулка на лимузине или вертолете — для важного представителя зодиакального круга. Что подарить Деве Стойки духом персонаж, поражающий физической выносливостью. Предпочитает сами озвучить подарок. Обожает комфорт и прогрессивные сюрпризы. Постельный комплект высокого качества, декоративная подушка с символом года, мягкое покрывало, ажурная салфетка на журнальный или прикроватный столик, массажная подушка для тела — идеальный вариант для педантов. Предмет бытовой техники, робот-пылесос, кухонные весы, компьютерная мышка, кисточка для чистки клавиатуры, новомодные маркеры, электродрель, зажим для галстука, подбор инструментов, пила для резки льда — для хозяйственных. Комплект для каллиграфии и сертификат на курс занятий, обучающий абонемент по игре на фортепиано, коллекция любимой музыки, сертификат на посещение косметолога — познавать что-то прекрасное и учиться никогда не поздно. Годовой запас носков, именной портмоне-клатч, книга — сейф, брендовая парфюмерия, неброское элегантное украшение, копилка, денежное дерево из натуральных полудрагоценных камней, качественная канцелярия, кожаная папка для бумаг, светильник, картина — с достоинством оценят любители эксклюзивных вещей. Истинные эстеты и ценители вкуса. Способны сами дать четкую инструкцию по поводу дара. Оригинальная статуэтка Быка обязательно займет видное место в доме. Удобная обувь, кошелек в красивой упаковке, забавная футболка, теплый плед с рукавами — воздушным натурам. Ручка с гравировкой, именной ежедневник, смарт-часы, духи, настольные игры, стильные наушники с отменным звуком, абонемент на занятия танго или сальсой, плазменный светильник — для дружелюбных и легких в общении. Гарнитур серебряных вилок или ложек, дорогие напитки в красочной эксклюзивной упаковке, оригинальные синие бокалы для виски или вина — утонченным оригиналам. Что подарить Скорпионам Просты и серьезны. Хэнд-мэйд — их слабость. Удивить и обрадовать их достаточно сложно. Сверкающий огненный шар; сильная настольная лампа, меняющая направление отражения света; фигура из металла, стекла, хрусталя, бронзы; декоративные свечи, эксклюзивные вазы, статуэтки из стекла, журнальный столик, редкая авторучка, книга сканвордов — отличный вариант для фанатов блеска. Дорогое вино или коньяк — предмет для страстных и мужественных личностей. Талисман с изотерическим смыслом; изделия, связанные с историей и археологией; вязаные свитер, шапочка, носки — выполненные своими руками. Билет в филармонию, стеклянный шар с замком внутри, фотомозайка на холсте, плед с личным фото, букет из сладостей или мягких игрушек, миниатюрный пылесос, подставка для телефона в машину — сентиментальным и эмоциональным. Что подарить Стрельцам Авантюристы и философы в одном флаконе. Скрытые, веселые и компанейские личности, любители экстремального спорта и путешествий. Подсвечник, видео-проектор, хорошие витамины, корзина фруктов, книга-шкатулка, копилка для винных пробок, бытовые приборы, косметические комплект в плетеной корзине, именной набор меда, печенье с предсказаниями, напольная ваза — компанейским домочадцам. Стильный компактный кейс, спортивные часы, камера, плеер, качественные утонченные наушники, репродукция на холсте, именной ремень с гравировкой, елочный шар с фотографией, кружка-хамелеон — для настоящих ценителей внимания, а не стоимости подарка. Укомплектованный рюкзак туриста, билет на нашумевшую кинопремьеру, спортинвентарь, оригинальной формы нож, рюкзак, яркий зонт, фитнес-браслет, талон на занятия конным спортом или стрельбе из лука, сертификат на прыжок с парашютом, на прохождение квест-комнаты — почитателям азарта. Что подарить Козерогам Деловитые, творческие люди. Практичны и пунктуальны; знают чего хотят; не любят витать в облаках. Их главные качества — масса амбиций, фантастическая выносливость и задатки лидера. Красивая кружевная пижама с халатом, классический элегантный свитер, французский аромат с натуральными компонентами, барбекю, комнатные тапочки, блокнот-магнит на холодильник со специальным маркером, кожаный пояс, кухонная утварь, хорошая книга — практичным педантам. Футболки, кружки с интересными надписями, портрет по фото, фейерверк из бабочек, различные гаджеты для рабочего стола, антикварные шахматы, сборник высказываний любимого актера, поход на выставку динозавров — романтичным натурам, с чувством юмора. Качественные средства по уходу за лицом и телом, органайзер в кожаном переплете, словари, научные энциклопедии — постоянно расширяющим кругозор. Высококлассный термос, раскладной стул, спиннинг и другие комплектующие, палатка — рыбакам, туристам, походникам. Что подарить Водолею Романтичны, своеобразны и непредсказуемы. Предпочитают эксклюзив, необычные экстравагантные вещи. Брелки ручной работы с инициалами; сувениры, выполненные в экстравагантном современном стиле; дизайнерская новогодняя открытка с персональным пожеланием — фанатам необычного. Билет на концерт камерной музыки, приглашение на закрытый показ мод, картины по номерам на холсте, ювелирные украшения с вкраплениями дерева или металла — доставят креативным личностям безмерное удовольствие. Диск с обучающими программами, флешка-брелок, комплектующие для настольного гаджета, усовершенствующие его работу — интересующимся информационными технологиями. Разнообразные новинки науки и техники (чем необычнее, тем лучше) — будет принято с огромной благодарностью и признательностью. Последний бестселлер научной фантастики, научпоп с прогнозами социальных тенденций — под стать демократичному характеру Водолея. Что подарить Рыбам Олицетворение глубины и подводной стихии. Духовно развитые и творческие индивиды отличаются безграничным воображением. Умеют улавливать подсознательное. Таинственная вещь из антикварной лавки, музыкальная шкатулка, фейерверк, салют, гирлянды, миниатюрный водопад, статуэтки морских животных — склонным к мистицизму и медитативным искусствам. Фотосессия, мастер-класс, лунный календарь с самыми удачливыми датами, большая игрушка, сентиментальная книга, совместное фото в неповторимой рамке — чувствительные и впечатлительные люди запомнят такой сюрприз надолго. Подборка книг, средство для ванны, ароматические свечи или палочки, упакованные в красочную многослойную бумагу— супер идея для настоящих романтиков.

