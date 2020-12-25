Как изменится жизнь россиян в январе

Как изменится жизнь россиян в январе

Вчера, 18:09ОбществоPhoto: pixabay.com
Как изменения вступят в силу в России с 1 января 2021 года.

Как пишет NEWS.ru, в новом году будет проиндексирована пенсия на 6,3% для незанятых пенсионеров. Ее средний размер вырастет до 17,4 тыс. руб.

Будет увеличен и материнский капитал на 3,7% до 484 тыс. руб. за первого ребенка. Размер пособия за рождение второго ребенка составит почти 640 тыс. руб.

Для зажиточных россиян будет увеличен НДФЛ с 13% до 15%.Повышение действует на сумму, которая превышает пять млн рублей в год.

Кроме этого, с 1 января больше не нужно будет доказывать отсутствие долгов по ЖКХ. Учреждения соцзащиты будут обязаны самостоятельно проверить наличие или отсутствие долгов по квартплате.

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