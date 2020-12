Как изменится жизнь россиян в январе

Как изменения вступят в силу в России с 1 января 2021 года.

Как пишет NEWS.ru, в новом году будет проиндексирована пенсия на 6,3% для незанятых пенсионеров. Ее средний размер вырастет до 17,4 тыс. руб. Будет увеличен и материнский капитал на 3,7% до 484 тыс. руб. за первого ребенка. Размер пособия за рождение второго ребенка составит почти 640 тыс. руб. Для зажиточных россиян будет увеличен НДФЛ с 13% до 15%.Повышение действует на сумму, которая превышает пять млн рублей в год. Кроме этого, с 1 января больше не нужно будет доказывать отсутствие долгов по ЖКХ. Учреждения соцзащиты будут обязаны самостоятельно проверить наличие или отсутствие долгов по квартплате.

