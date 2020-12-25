Из зоопарка в торговом центре Уфы сбежал павлин

По словам смотрителей, павлин — не единственное животное «Лесного посольства», который любит прогуляться, но он — «самый смелый», поскольку может не просто постоять у входа, но и пройтись по залу. Всего в зоопарке более 40 видов животных, в том числе кенгуру, енот, лисичка, змеи, ящерицы и летучие собаки. Посетителям разрешают с ними пообщаться, покормить и сфотографироваться.