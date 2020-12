Из зоопарка в торговом центре Уфы сбежал павлин

В Lifestile-центре «Башкирия» в Уфе заметили свободно разгуливающего павлина. Как выяснилось, он ушёл из расположенного в торговом центре зоопарка.

Посетители ТЦ опубликовали фото, на которых павлин непринужденно ходит по залу и рассматривает витрины. — Павлуша (так зовут павлина — прим. ред.) часто так «сбегает». На самом деле он не заточен в клетку и иногда выходит прогуляться по торговому центру,рассказали сотрудники зоопарка «Лесное посольство». Они заверили, что переживать за животное не стоит: павлин никогда не отходит далеко, оставаясь в пределах видимости смотрителей зоопарка и других сотрудников ТЦ, которые с ним уже хорошо знакомы. — Несмотря на жажду внимания и любовь к публике, Павлик знает, где его дом и всегда в него возвращается, говорят в зоопарке. По словам смотрителей, павлин — не единственное животное «Лесного посольства», который любит прогуляться, но он — «самый смелый», поскольку может не просто постоять у входа, но и пройтись по залу. Всего в зоопарке более 40 видов животных, в том числе кенгуру, енот, лисичка, змеи, ящерицы и летучие собаки. Посетителям разрешают с ними пообщаться, покормить и сфотографироваться. «Лесное посольство» находится на 3 этаже лайфстайлцентра «Башкирия» по адресу: Уфа, улица Менделеева, 205а. Зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 20:30. 31 декабря - сокращённый день, до 14:00. 1 января - выходной. Со 2 января "Лесное посольство" возобновляет работу в обычном режиме.

