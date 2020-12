В Башкирии в преддверии выходных стартует массовая проверка автомобилистов. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По словам главного госавтоинспектора республики данные мероприятия позволят выявить нарушителей еще до негативного исхода событий. Также очень часто удается исключить из транспортного потока нетрезвых водителей. Напомним, накануне смертельная авария произошла в Баймакском районе. За рулём ВАЗ-2107 находился 73-летний местный житель, когда автомобиль въехал в припаркованный грузовик «Урал». Водитель был доставлен в больницу, а вот его пассажирки 69 лет скончались на месте аварии.

