Эксперт предсказал появление новых еще более опасных вирусов

По его мнению, человечество еще неоднократно столкнется с вирусами, передающимися человеку от животных. Проблема в том, что люди постепенно заполняют места, в которых раньше жили только звери. Из-за этого они селятся вплотную к людям, что обуславливает более частые контакты, а значит и возрастающий риск заражения каким-то вирусом.