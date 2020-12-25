Эксперт предсказал появление новых еще более опасных вирусов

Эксперт предсказал появление новых еще более опасных вирусов

Вчера, 17:55ОбществоPhoto: pixabay.com
Глава Национального института исследований биомедицины Конго Жан-Жак Муембе заявил, что в будущем появится очень много опасных для людей вирусов.

В 1976 году Муембе помог выявить вирус, вызывающий смертельно опасную лихорадку Эбола, пишет infox.ru.

По его мнению, человечество еще неоднократно столкнется с вирусами, передающимися человеку от животных. Проблема в том, что люди постепенно заполняют места, в которых раньше жили только звери. Из-за этого они селятся вплотную к людям, что обуславливает более частые контакты, а значит и возрастающий риск заражения каким-то вирусом.

Также Муембе считает потенциальными источниками опасности рынки, на которых продают живых животных или их туши.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы