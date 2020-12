Эксперт предсказал появление новых еще более опасных вирусов

Глава Национального института исследований биомедицины Конго Жан-Жак Муембе заявил, что в будущем появится очень много опасных для людей вирусов.

В 1976 году Муембе помог выявить вирус, вызывающий смертельно опасную лихорадку Эбола, пишет infox.ru. По его мнению, человечество еще неоднократно столкнется с вирусами, передающимися человеку от животных. Проблема в том, что люди постепенно заполняют места, в которых раньше жили только звери. Из-за этого они селятся вплотную к людям, что обуславливает более частые контакты, а значит и возрастающий риск заражения каким-то вирусом. Также Муембе считает потенциальными источниками опасности рынки, на которых продают живых животных или их туши.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter