Эксперт предсказал появление новых еще более опасных вирусов

В 1976 году Муембе помог выявить вирус, вызывающий смертельно опасную лихорадку Эбола, пишет infox.ru.
По его мнению, человечество еще неоднократно столкнется с вирусами, передающимися человеку от животных. Проблема в том, что люди постепенно заполняют места, в которых раньше жили только звери. Из-за этого они селятся вплотную к людям, что обуславливает более частые контакты, а значит и возрастающий риск заражения каким-то вирусом.
Также Муембе считает потенциальными источниками опасности рынки, на которых продают живых животных или их туши.