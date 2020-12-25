Будущее сегодня: автомобиль 2050 года выпуска строится сейчас

Революцию автопрома приближают и разработчики беспилотных автомобилей. В начале декабря 2020 года в Китае впервые выпустили на дороги первые 25 «роботакси» — автономные беспилотные автомобили, полностью лишенные надзора на дорогах общего пользования. В Норвегии ввели в работу беспилотные снегоочистители и паромы, которые выполняют функции по простым сценариям. Поэтому нельзя сказать, что технологии беспилотного транспорта — это будущее, поскольку они уже существуют, тестируются и применяются. Вопрос только в стоимости и уровне развития искусственного интеллекта, а в их решение мир вкладывает огромные деньги.