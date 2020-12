Будущее сегодня: автомобиль 2050 года выпуска строится сейчас

Технологический рывок последних 30 лет привел к революции в мировом автопроме. Масштабируемые платформы, микроэлектроника и новые материалы позволили усовершенствовать производство, помогли развитию дизайна и сделали автомобиль таким комфортным, безопасным и доступным, как никогда прежде.

Очередной рывок в автомобилестроении мы видим прямо сейчас. Концерны вплотную работают над водородным транспортом. В июле 2020 года в России открывается экспериментальная водородная АЗС в Подмосковье. Проекты беспилотников начинают активно внедрять искусственные нейронные сети, которые выводят транспорт на пятый уровень автоматизации, не требующий никакого человеческого вмешательства. Идет разработка воздушного транспорта, более приспособленного к улицам будущего. Так, в начале 2020 года Hyundai совместно с Uber создали концепт воздушного такси S-A1, которое способно совершать вертикальный взлет и посадку. Можно сказать, что XXI век для воздушного и беспилотного автомобиля — это как XX век для обычного автомобиля. Изменилось и отношение людей к автомобилю. На первый план выходит рациональное использование его главной функции — мобильности. Растет рынок каршеринга. А совсем недавно в России появляется услуга подписки на автомобиль, которая избавляет от всех сопутствующих проблем владения: уплаты транспортного налога, страховки, обслуживания, ремонта и амортизации. Давайте посмотрим, как изменился автомобиль за последние десятилетия? Какой автомобиль стоит ждать в следующие 30 лет? И как изменятся наши дворы и улицы, если автомобиль уже сейчас становится средством решения проблемы, а не покупкой ради покупки. Эволюция в деталях: как изменился автомобиль с 1990 по 2020 годы Прежде всего нужно сказать о комфорте. Один из главных и дорогих элементов интерьера — сиденья. В 1990-е годы считали, что лучшие посадочные места автомобиля сочетают пружинный каркас и формованную оболочку из пены. Пружины в креслах остались и сейчас, но упростились до S-образной проволоки в качестве ненавязчивой опоры для пены. Сегодня под обшивкой сиденья уже скрывается сложнейшая конструкция, инженерный и технологический шедевр из композитов. Они стали не только сверхудобными, но и прочными и безопасными ― прежде всего из-за ужесточения требований пассивной безопасности. В течение 30 лет шел другой важный процесс — развитие электроники и, как следствие, миниатюризация устройств. На один квадратный сантиметр стало гораздо больше элементной базы. Придуманные еще в середине XX века электростеклоподъемники, кондиционер, подогрев сидений и многое другое были значительно усовершенствованы и объединены с современной «начинкой»: навигаторами, парктрониками, дистанционным запуском двигателя, музыкальной системой, спутниковой сигнализацией и другим. Современный салон даже недорогого автомобиля учитывает все анатомические особенности человека. Автомобили стали оснащаться надежными турбокомпрессорами с современным малогабаритным турбонаддувом. При меньших размерах удалось повысить эффективность сгорания топлива, сократить его расход, увеличить мощность двигателя и создать более чистый выхлоп. Дизельные моторы сегодня оснащают системами тонкой очистки выхлопа или снижения токсичности, они становятся более мощными и менее пахнущими. На рубеже веков ушла мода на «квадратные» автомобили, на смену пришел биодизайн. Экстерьер машины приобрел более обтекаемую форму. 30 лет назад к пассивным системам безопасности, которые снижают последствия аварии, начали применять активные, снижающие долю человеческого фактора при ДТП. Появляется новая система защиты от бокового удара SIPS, травмобезопасный капот и многое другое. Массовая доступность и разнообразие модельного ряда В середине 1990-х годов появилась концепция платформ, суть которой заключалась в производстве нескольких моделей на базе единой платформы (сборочной рамы, на которую монтируются все узлы и детали). Старая организация производства не могла обеспечить растущий спрос, и потребовался подход нового типа — гибкие сборочные предприятия. Это позволило существенно сократить производственные затраты (путем унификации), повысить качество продукции, гибкость производства, скорость разработки и обновления модельного ряда. Сегодня уже применяются масштабируемые платформы, на которых автомобили В-класса и представительского класса могут строиться на одной платформе. Таким образом, автомобиль стал комфортным, безопасным, разнообразным и доступным для широкого потребителя. Будущее автомобильной промышленности Как видим, почти все современные элементы автомобиля были придуманы задолго до… А те, что созданы сегодня, тоже были концептуально сформулированы гораздо раньше. Именно с этой точки зрения нужно рассматривать последние разработки автопрома, которые многим кажутся слишком футуристичными. Тектонический сдвиг произойдет в момент массового перехода от углеводородной эры к водородным автомобилям. Этот переход является неминуемым, поскольку обусловлен высокой потребностью многих стран в диверсификации источников энергии для работы транспорта. Не говоря уже об экологических притязаниях развитых стран. Одна из основных проблем водородного топлива заключается в его высокой стоимости. Однако нет ни одной составляющей автомобиля, перед которой не стоял тот же вопрос. Со временем он успешно решается. Первые примеры использования водорода в качестве топлива есть даже в нашей стране. В июле 2020 года в городе Черноголовка Московской области открылась первая в России водородная заправочная станция, созданная специалистами Института проблем химической физики РАН. Она может обслуживать шесть машин в день. Водородные топливные элементы являются более емкими, чем, например, аккумуляторы. Крупнейшие мировые компании прикладывают немало усилий для развития водородного транспорта, понимая, что за ним будущее. Революцию автопрома приближают и разработчики беспилотных автомобилей. В начале декабря 2020 года в Китае впервые выпустили на дороги первые 25 «роботакси» — автономные беспилотные автомобили, полностью лишенные надзора на дорогах общего пользования. В Норвегии ввели в работу беспилотные снегоочистители и паромы, которые выполняют функции по простым сценариям. Поэтому нельзя сказать, что технологии беспилотного транспорта — это будущее, поскольку они уже существуют, тестируются и применяются. Вопрос только в стоимости и уровне развития искусственного интеллекта, а в их решение мир вкладывает огромные деньги. Появляются первые концепты воздушного транспорта — аэротакси. В начале этого года Hyundai совместно с Uber презентовали концепт воздушного такси S-A1. Вместе с ним разработчики показали площадку Hub, необходимую для функционирования нового такси, — с этой площадки аэротакси сможет совершать вертикальный взлет и посадку. Впоследствии в такой транспорт внедрят беспилотные технологии, которые к тому времени должны «подоспеть». Судя по последним новостям, Hyundai Motor очень серьезно относится к таким перспективным проектам. Так, в декабре 2020 года компания заключила соглашения о покупке Boston Dynamics — американской инженерной компании, специализирующейся на робототехнике. Она стала известна своими четвероногими и двуногими роботами, способными передвигаться по вертикальным препятствиям, бегать со скоростью 4 м/с и прыгать на высоту более одного метра. Конечно, автоконцерн интересует не форма, а содержание. Из этой сделки можно сделать вывод, что Hyundai собирается вывести на новую ступень техническую основу своего производства, поскольку робототехника является ее важнейшей частью. Как изменилось отношение к автомобилю? 10 лет назад 200 руководителей ведущих мировых автоконцернов заявили, что последующие решения в автопромышленности будут приниматься на основе стратегии городского планирования. В будущем необходимо научиться воспринимать автомобиль как решение проблемы, а не как приобретение ради приобретения. Пассажир сможет вызвать (используя различные средства связи) автомобиль или взять его напрокат. Всего через год в Россию приходит первый оператор free-float каршеринга, начинается активное развитие рынка аренды автомобилей. Параллельно появляются новые сервисы и приложения, отвечающие потребностям автолюбителей. Так, в 2019 году на российский рынок приходит новая услуга — подписка на автомобиль Hyundai Mobility. Это простой в использовании сервис. Достаточно скачать приложение, загрузить сканы документов (паспорт и водительские права), выбрать автомобиль — и вы получаете его на любой срок. Транспортный налог, полное страхование, сервис и круглосуточная помощь на дорогах — в придачу, это входит в стоимость подписки. Передача машины происходит бесконтактно, клиенты забирают автомобиль с парковки дилерских центров и самостоятельно открывают его с помощью приложения. По сути, можно прямо сейчас скачать приложение и через пару дней начать пользоваться современным автомобилем в щедрой комплектации как своим собственным. Он будет в отличном состоянии или вообще абсолютно новым. Подобные сервисы — отличная альтернатива как традиционной покупке автомобиля, так и классической краткосрочной аренде. Находясь в любой точке города, а потом и земного шара, человек с помощью приложения сможет подписаться на автомобиль и быстро начать им пользоваться. В будущем машина наверняка даже сама к нему приедет или прилетит. Появляется продукт будущего — автомобиль-гаджет. Теперь каждый человек может не копить годами на собственную машину, а платить за нее только тогда, когда она нужна.

