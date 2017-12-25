В Москве открыли памятник репрессированной башкирской интеллигенции
В минувшие выходные в Москве на Донском кладбище прошла церемония открытия мемориальной доски в память о 14 представителях башкирской интеллигенции, которые пали жертвами политических репрессий. Как оказалось, в общей могиле №1 на Донском кладбище упокоились государственные, военные и общественные деятели первой трети XX века. Все они в свое время внесли значительный вклад в становление Башкирии и Советской России.
Известно, что Общая могила № 1 Донского кладбища является одним из основных памятников репрессий 1937-го года, там хоронили расстрелянную политическую и военную элиту СССР. Здесь уже была установлена общая гранитная плита с надписью: «Здесь захоронены останки невинно замученных и расстрелянных жертв политических репрессий 1930–1942. Вечная им память!», а также множество табличек с именами расстрелянных. В данной общей могиле покоится прах как представителей Белой армии (например, генерал Семенов), так и полководцев Красной армии (маршалы Тухачевский и Блюхер), есть и немало партийных и общественных деятелей, инженеров и ученых (например, создатели знаменитого реактивного миномета «Катюши» Георгий Лангемак и Иван Клейменов), деятелей культуры и искусства (писатель Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд), включая и руководство различных областей и национальных республик СССР.
- Общая могила №1 Донского кладбища несет в себе тяжелый и глубокий смысл. Она «примирила» непримиримых соперников и противников, врагов и неприятелей, жертв и палачей. Так, например расстрельные команды, следователи и иные лица, осуществлявшие политические репрессии, и сами вскоре вслед за своими жертвами обрели вечный покой на Донском кладбище. Всё это принимается сознанием тяжело, вместе с тем глубина смысла заключается в простой истине: какие бы страсти не кипели при крутых поворотах истории, как бы ни было трудно – всегда необходимо оставаться человеком перед обществом и перед самим собой, - подчеркнули участники церемонии.
По архивным базам активистам из Башкирии удалось установить 14 имен, непосредственно связанных с историей нашей республики, прах которых покоится в Общей могиле №1 Донского кладбища. Ранее на этой могиле лет 10 назад были установлены таблички памяти тогдашнего главы БашЦИК Мусы Муртазина и председателя Совнаркома республики Муллаяна Халикова. Среди упокоившихся там - председатели Совнаркома Башкирии, начиная с 1917 года, Салахетдин Атнагулов, Харис Юмагулов, Ахмед Биишев, председатели БашЦИК Хафиз Кушаев, Афзал Тагиров, нарком просвещения - Хидият Сагадиев, нарком финансов - Яхья Салихов, нарком соцобеспечения - Габдулла Ибрагимов, первый председатль Союза писателей РБ Афзал Тагиров, писатель Габдулла Ибрагимов, которым написан уникальный труд, изданный лишь на старотюркском: «Башкиры на защите Петрограда» и другие.
В год 80-летия трагических событий лихолетья 37-го года и 100-летия образования Башкирии Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге приняла решение установить мемориальную доску памяти вышеназванных лиц. Ее дизайн выполнила молодой московский архитектор, уроженка Хайбуллинского района Лилия Абдульменова.
Участники нашей гражданской панихиды каждого из вышеуказанного списка почтили минутой молчания. В завершении приглашенный мусульманский священнослужитель прочел молитвы из Корана за упокой души усопших.