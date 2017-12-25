В Москве открыли памятник репрессированной башкирской интеллигенции

На мемориальной доске указаны имена 14-ти представителей Башкирии, похороненных в общей могиле.

В минувшие выходные в Москве на Донском кладбище прошла церемония открытия мемориальной доски в память о 14 представителях башкирской интеллигенции, которые пали жертвами политических репрессий. Как оказалось, в общей могиле №1 на Донском кладбище упокоились государственные, военные и общественные деятели первой трети XX века. Все они в свое время внесли значительный вклад в становление Башкирии и Советской России.

Известно, что Общая могила № 1 Донского кладбища является одним из основных памятников репрессий 1937-го года, там хоронили расстрелянную политическую и военную элиту СССР. Здесь уже была установлена общая гранитная плита с надписью: «Здесь захоронены останки невинно замученных и расстрелянных жертв политических репрессий 1930–1942. Вечная им память!», а также множество табличек с именами расстрелянных. В данной общей могиле покоится прах как представителей Белой армии (например, генерал Семенов), так и полководцев Красной армии (маршалы Тухачевский и Блюхер), есть и немало партийных и общественных деятелей, инженеров и ученых (например, создатели знаменитого реактивного миномета «Катюши» Георгий Лангемак и Иван Клейменов), деятелей культуры и искусства (писатель Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд), включая и руководство различных областей и национальных республик СССР.

- Общая могила №1 Донского кладбища несет в себе тяжелый и глубокий смысл. Она «примирила» непримиримых соперников и противников, врагов и неприятелей, жертв и палачей. Так, например расстрельные команды, следователи и иные лица, осуществлявшие политические репрессии, и сами вскоре вслед за своими жертвами обрели вечный покой на Донском кладбище. Всё это принимается сознанием тяжело, вместе с тем глубина смысла заключается в простой истине: какие бы страсти не кипели при крутых поворотах истории, как бы ни было трудно – всегда необходимо оставаться человеком перед обществом и перед самим собой, - подчеркнули участники церемонии.

По архивным базам активистам из Башкирии удалось установить 14 имен, непосредственно связанных с историей нашей республики, прах которых покоится в Общей могиле №1 Донского кладбища. Ранее на этой могиле лет 10 назад были установлены таблички памяти тогдашнего главы БашЦИК Мусы Муртазина и председателя Совнаркома республики Муллаяна Халикова. Среди упокоившихся там - председатели Совнаркома Башкирии, начиная с 1917 года, Салахетдин Атнагулов, Харис Юмагулов, Ахмед Биишев, председатели БашЦИК Хафиз Кушаев, Афзал Тагиров, нарком просвещения - Хидият Сагадиев, нарком финансов - Яхья Салихов, нарком соцобеспечения - Габдулла Ибрагимов, первый председатль Союза писателей РБ Афзал Тагиров, писатель Габдулла Ибрагимов, которым написан уникальный труд, изданный лишь на старотюркском: «Башкиры на защите Петрограда» и другие.

В год 80-летия трагических событий лихолетья 37-го года и 100-летия образования Башкирии Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге приняла решение установить мемориальную доску памяти вышеназванных лиц. Ее дизайн выполнила молодой московский архитектор, уроженка Хайбуллинского района Лилия Абдульменова.