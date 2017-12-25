После папы: как маленький уфимец после странной смерти отца пытается выжить

Прошло несколько месяцев с того дня, как странным образом покинул этот мир отец девятилетнего Алмаза Альфред. Что думает мальчик, сказать не может никто, даже он сам. Но одно известно точно – теперь ребенку с серьезным диагнозом придется справляться с трудностями и пытаться встать на ноги уже без папы.

«Как тяжело без папы. С каждым днем все сложнее осознавать, что его нет. И время совсем не лечит. Только становится больнее. Все больше понимаешь, как он нас любил и заботился»,- в последнее время Гузель думает об этом постоянно. Прошло несколько месяцев с того дня, как странным образом покинул этот мир ее муж и отец девятилетнего Алмаза Альфред. Что думает мальчик, сказать не может никто, даже он сам. Но одно известно точно – теперь ребенку с серьезным диагнозом придется справляться с трудностями и пытаться встать на ноги уже без папы.

Долгожданный Алмаз

Альфред и Гузель были знакомы всю жизнь, с самого детства. Просто так получилось, что на некоторое время их развела судьба. Они сошлись спустя десятки лет, когда у Гузель уже была взрослая дочь от первого брака. Завести второго ребенка у Валеевых получилось не сразу. О том, что они ждут мальчика, Альфред и Гузель узнали, когда ей было 39 лет. Беременность проходила нелегко. Чтобы выходить долгожданного ребенка, Гузель пролежала на сохранении почти полгода.

Фото: Артур Салимов.

При встрече она нам рассказала, что крошечный мальчик родился на седьмом месяце. Ребенок был очень слабый, и первые несколько дней пролежал в кувезе. Врачи ждали, пока раскроются его легкие и уже потом подпустили к нему мать. Тогда взволнованный Альфред пошел в мечеть, помолиться за своего сына. Мулла спросил, как зовут ребенка, и имя само как-то пришло ему на ум. Маленький драгоценный Алмаз. Мальчик выкарабкался, и всю его дальнейшую жизнь Гузель коротко описала в нескольких словах «борьба длиною в девять лет».

- Все настолько смешалось, что я уже и не помню, как началась борьба. Помню, что диагноз ему поставили в 6 месяцев. А на момент выписки из больницы, врачи только сказали, что с ним ничего страшного не произошло, что его состояние легко объясняется недоношенностью. Через месяц после того, как нас выписали, Алмаз начал плакать. Это даже был не плач, это был надрывный крик. С этого момента мы начали обращаться к разным специалистам. Куда только не ходили, но меня просто никто не услышал. В шесть месяцев у сына начались судороги. Врачи сказали, что я была права и поставили ему два диагноза – органическое поражение ЦНС и ДЦП. Но мне-то от признания своей правоты легче не стало, - Гузель заканчивает рассказ и замолкает.

Похоже, что время не лечит

После того, как она замолчала, в маленькой заставленной комнатке наступила тишина. Алмаз тоже затих и начал внимательно смотреть на маму большими голубыми глазами. Она тяжело поднялась с дивана и достала фотографию, где в кругу семьи запечатлен высокий, улыбающийся мужчина.

Фото: Артур Салимов.

- Это мы год назад. Вы знаете, Алмаз очень сильно похож на папу. Они много времени проводили вместе. Альфред возился с ним каждый вечер, как только приходил с работы. Они занимались на велотренажере, беговой дорожке, играли, - Гузель снова замолчала, а потом отвлеклась на сына. На ее лице появилась улыбка. Мальчик тут же начал улыбаться в ответ.

- А чего ты там обрадовался то? - Гузель подошла к малышу и, тяжело вздыхая, опустила его с инвалидного кресла на ковер, после этого подошла к ящику с игрушками и вывалила оттуда все содержимое. Когда ребенок, наконец, заинтересовался фонариком, она снова вернулась к нам и рассказала, как так получилось, что отца Алмаза больше нет.

Фото: Артур Салимов

- Никто никогда не думал, что так случится. Я прекрасно помню этот день. Это было 17 сентября. Мы планировали продать квартиру и переехать в свой дом. Альфред днем ездил смотреть один вариант в Кармаскалинском районе. В восемь вечера он позвонил и сказал, что съездил, и что этот дом определенно нам подходит. Он так радостно описывал то, что там увидел. Говорил, что во дворике асфальтированная площадка, и вообще там много пространства для Алмазика.

Перед тем, как попрощаться, он сказал, что вечером пойдет в гараж. Я пошла к своим родителям, которые живут на несколько этажей ниже, и начала ждать звонка. Около 12 часов ночи мне стало не по себе, я дождалась свою дочь, оставила Алмаза с родителями и мы поднялись в нашу квартиру. Открыла дверь, а он там мертвый, прямо в прихожей. Я сразу вызвала милицию и скорую помощь. Моя дочь пыталась его спасти, но безуспешно. А потом начался какой-то ад. Полиция до утра пыталась разобраться, что случилось, задавала какие-то вопросы, то приходили, то уходили незнакомые люди, а он все лежал на полу. Утром я как будто не на своих ногах ушла, продолжать находится там, с ним, больше не было сил, - вспоминает Гузель.

Фото: Артур Салимов.

Время не лечит

После этого дня она так ни разу обратно не поднялась. Решила сдать злополучную квартиру и со всеми вещами перебраться к родителям. Теперь Гузель с Алмазом, дочерью Аделей и родителями ютятся все вместе.

Малыша на похороны не возили, но решили все-таки сказать, что его любимого папы больше нет. Гузель вспоминает, что в первое время было очень сложно. Ее сын каждый день ждал, что вот-вот через входную дверь зайдет отец, постоянно ближе к вечеру начинал тревожиться и переживать. Со временем успокоился и совсем притих.

Фото: Артур Салимов.

- Сейчас мы пока пытаемся понять, что вообще произошло. Все перевернулось с ног на голову. Нужно как-то восстановиться, вернуться в колею. В моем сыне что-то сломалось. После смерти отца он так ни разу и не притронулся к тем игрушкам, с которыми они играли вместе. Альфред был единственный работающий человек в семье, обеспечивал нас с Алмазом, мою дочь, помогал родителем. Сейчас мы буквально осиротели, совершенно не понимаем, как жить дальше. Пока решили сдать квартиру и поселиться у моих родителей, чтобы хоть как-то собирать на жизнь и реабилитацию, а потом ее продадим и уедем подальше от этого района. Время совершенно не лечит, правильно все же говорят, - подводит итог Гузель.

Сейчас семье Алмаза как никогда нужна поддержка. Мальчик совсем не разговаривает и не ходит. Только вот совсем недавно произнес свое первое слово: «Папа». Гузель смеется, что некоторые его называют советским шпионом, потому что он может передвигаться, только ползая по-пластунски. Мальчик очень любит рисовать и заниматься вместе с учительницей. Алмаза курирует благотворительный фонд «Резиденция добра». Чтобы встать на ноги, ребенку постоянно требуется реабилитация. Помочь этой семье можете и вы.

Реквизиты:

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Получатель Алина Галиевна В.

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