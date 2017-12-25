«Петон» возведет завод по производству СПГ в Ленинградской области

В 2018 году в Ленинградской области планируется строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время стоимость объекта оценивается в 126 миллиардов рублей.

Известно, что инвестором проекта станет ПАО «Газпром», а строительством и проектированием по EPCM-контракту займется инжиниринговый холдинг ООО «НИПИ НГ «Петон».

Проект уже начали называть одним из основных в российской экономике на 2018 год.

Как сообщает издание oilcapital.ru, мощность нового комплекса предположительно составит полтора миллиона тонн газа в год. Расположится он на побережье Балтийского моря, недалеко от компрессорной станции «Портовая», через которую по газопроводу «Северный поток» доставляется газ на территорию Европейского Союза. Новый комплекс будет специализироваться на поставках сжиженного природного газа в страны Балтики. Для этих целей создадут специальные водные подходы к терминалу, якорные стоянки судов, причалы для отгрузки СПГ, а также для приема грузов и оборудования. По словам специалистов, в состав терминала будет входить подходная дамба, которую построят для организации транспортной связи причалов с берегом, прокладки инженерных сетей, а также линий технологических трубопроводов.

В «Петоне» обратили внимание на то, что этот проект максимально адаптирован к условиям импортозамещения – оборудование и технологии, которые в нем применяются, сделаны на территории России. Руководство «Газпрома» отмечало, что они стараются как можно больше привлекать российских производителей. Только в 2014 году количество иностранного оборудования там снизилась до 10%, а в 2015 – до 5%.