Жители Уфы вышли на онлайн-пикет за проведение открытых выборов мэра города

— До сих пор у жителей Уфы и других муниципалитетов Башкирии нет законного права выбирать своих глав! Законного, потому что в России в ряде городов выбирают мэров. И мы в Уфе также должны иметь это право, когда-то подло отобранное у народа чиновниками! – пишет автор петиции.