Жители Уфы вышли на онлайн-пикет за проведение открытых выборов мэра города

Житель Уфы по имени Александр создал онлайн-пикет, где требует от властей в срочном порядке разработать порядок проведения народного голосования за кандидатов в мэры столицы.

— До сих пор у жителей Уфы и других муниципалитетов Башкирии нет законного права выбирать своих глав! Законного, потому что в России в ряде городов выбирают мэров. И мы в Уфе также должны иметь это право, когда-то подло отобранное у народа чиновниками! – пишет автор петиции. В онлайн-пикете участвуют уже более 70 человек. Помимо этого они требуют от депутатов Госсобрания вернуть прямые народные выборы глав других районов и городов Башкирии. Напомним, ранее действующий руководитель администрации города Ульфат Мустафин скончался от коронавируса. Сейчас место исполняющего обязанности занимает его заместитель Радмил Муслимов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter