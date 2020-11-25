Жители Уфы вышли на онлайн-пикет за проведение открытых выборов мэра города

Жители Уфы вышли на онлайн-пикет за проведение открытых выборов мэра города

Вчера, 10:51ОбществоКарина МамаеваPhoto: ufa.bezformata.com
Житель Уфы по имени Александр создал онлайн-пикет, где требует от властей в срочном порядке разработать порядок проведения народного голосования за кандидатов в мэры столицы.

— До сих пор у жителей Уфы и других муниципалитетов Башкирии нет законного права выбирать своих глав! Законного, потому что в России в ряде городов выбирают мэров. И мы в Уфе также должны иметь это право, когда-то подло отобранное у народа чиновниками! – пишет автор петиции.

В онлайн-пикете участвуют уже более 70 человек. Помимо этого они требуют от депутатов Госсобрания вернуть прямые народные выборы глав других районов и городов Башкирии.

Напомним, ранее действующий руководитель администрации города Ульфат Мустафин скончался от коронавируса. Сейчас место исполняющего обязанности занимает его заместитель Радмил Муслимов.

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