Законы, вступающие в силу с 1 декабря 2020 года

Дистанционное оформление билетов, новые больничные листы, электронные трудовые книжки и услуги нотариусов в электронном виде - что изменится в жизни россиян и жителей Башкирии с 1 декабря.

Информирование о положенных льготах С 1 декабря 2020 года граждан будут информировать о положенных льготах. Теперь россияне точно будут знать, на какие конкретные льготы и меры соцподдержки имеют права. «У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин. Жалобы об отсутствии выплат медработникам Также с 1 декабря текущего года российские медработники, занимающиеся диагностикой и лечением коронавируса, смогут пожаловаться властям на неполучение, несвоевременное или неполное получение соответствующей выплаты. Жалобу можно будет оформить в электронном виде на портале Госуслуг. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка. Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза С 3 декабря для разрешения на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку. Кроме того, на инструмент понадобится оформленный Минкультуры РФ паспорт, срок действия которого составляет 10 лет. По данным Госдумы России, данное нововведение защитит от нелегального вывоза культурных ценностей. Поправки о «цифровом нотариате» С 29 декабря станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — например, в случае переоформления квартиры, находящейся в другом регионе. Отныне нотариусы смогу удаленно подтверждать правильность перевода документа на другой язык, передавать электронные документы физлицам и юрлицам, принимать в депозит безналичные денежные средства, выдавать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. По мнению председателя Госдумы Володина, такой закон существенно упростит пользование нотариальными услугами. В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы. Контроль за оборотом этилового спирта Также 29 декабря вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, этанола и спиртосодержащих лекарственных средств. Требования к оборудованию и к лицензированию производства этанола будут закреплены законодательно. Электронная трудовая книжка Работникам стоит поторопиться и определиться по поводу ведения трудовой книжки - в электронном виде или в традиционном бумажном. На сайте Госдумы сообщается, что те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время. Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Дистанционная покупка ж/д билетов С 1 декабря можно будет проще купить железнодорожные билеты для льготников. Билет как на электричку, так и на поезда дальнего следования можно будет приобрести онлайн. Сделать это можно будет на официальном сайте перевозчика, авторизоваться на котором придется через портал Госуслуг. При оформлении билета оператор сам получит информацию о соответствующей льготе пассажира через онлайн-взаимодействие с ведомствами. Новые правила оформления больничных листов С 14 декабря россияне, работающие в нескольких организациях, смогут оформить один электронный больничный. В таком случае работодателям достаточно будет сообщить только номер больничного. Вместе с этим можно будет продлевать электронный больничный с помощью бумажного и наоборот. Также единый электронный листок нетрудоспособности можно будет оформить на всех детей сразу – различаться в нем будут только коды причины нетрудоспособности. В связи с пандемией коронавируса в России в случае введения карантина или угрозы распространения заболевания россиянам из групп риска начнут выдавать больничные на весь период самоизоляции или отстранения от работы. В случае закрытия детсада на карантин родители детей до семи лет смогут получить больничный по уходу за ними. То же самое правило действует и на тех, кто ухаживает за недееспособным родственником. Последний срок перехода на карту «МИР» Ранее Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. Напомним, что требование о переходе на карту МИР касается пенсионеров и получателей соцвыплат на счета банковских карт «MasterCard» и «Visa». Как сообщает ПФР России, для пенсионеров, получающих выплату на вклад или через почтальона, с 1 января 2021 года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше. Новый способ информирования о налогах и штрафах С 1 декабря 2020 года заработает новая форма согласия на информирование о задолженности по налогам, штрафам и пеням: по SMS или электронной почте. Чтобы выбрать способ получения данных, нужно с 1 декабря заполнить специальную форму согласия. Документ можно направить как через кабинет налогоплательщика, так и заказным письмом.

