Законы, вступающие в силу с 1 декабря 2020 года

В связи с пандемией коронавируса в России в случае введения карантина или угрозы распространения заболевания россиянам из групп риска начнут выдавать больничные на весь период самоизоляции или отстранения от работы. В случае закрытия детсада на карантин родители детей до семи лет смогут получить больничный по уходу за ними. То же самое правило действует и на тех, кто ухаживает за недееспособным родственником.