В Ярославской области построят три новых футбольных поля

В рыбинской и ярославской спортшколах будут созданы три современных футбольных поля.

Новые футбольные площадки строятся в рамках соглашения между администрацией региона, Российским футбольным союзом, Минспортом и региональной футбольной федерацией, пишет infox.ru. В соглашении обозначено, что спортшколы, в которых будут обустроены новые поля получат статус детских футбольных школ. Для них будет предусмотрено ежегодное финансирование от РФС в размере 10 млн рублей. Одно футбольное поле будет иметь размер 60 на 30 метров, еще два – 40 на 20 метров. Искусственное покрытие для новых полей обошлось в 4,2 млн рублей. Еще 240 000 выделяется на обучение тренеров. Общие затраты превысили 6 млн рублей.

