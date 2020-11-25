В суде оправдали экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева

По версии следствия, в 2015 году он реализовал два земельных участка в Уфе, однако прав на это у него не было. Через три года Гурьев издал указ, по которому без торгов передал производственную базу «Башкирского государственного театра оперы и балета» в распоряжение компании «Уфа-Инвест». Ущерб, нанесенный этими действиями бюджету республики, оценили в сумму более 518 миллионов рублей, а казна Уфы, по мнению гособвинения, потеряла свыше 52 миллионов рублей. Всё имущество экс-чиновника было арестовано.