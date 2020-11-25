В суде оправдали экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева

В суде оправдали экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева

Вчера, 13:29ОбществоКарина Мамаева, Анна КононоваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 25 ноября, в Кировской районном суде в Уфе озвучили приговор бывшему вице-премьеру и главе Минземимущества Башкирии Евгению Гурьеву, которого обвиняли в превышении должностных полномочий.

Судья посчитал, что в действиях господина Гурьева нет состава преступления, экс-чиновник действовал в рамках своих полномочий. Гурьеву вынесли оправдательный приговор.

Напомним, расследование велось с осени 2018 года. Гурьев находился под домашним арестом с мая 2019 по март 2020 года.

По версии следствия, в 2015 году он реализовал два земельных участка в Уфе, однако прав на это у него не было. Через три года Гурьев издал указ, по которому без торгов передал производственную базу «Башкирского государственного театра оперы и балета» в распоряжение компании «Уфа-Инвест». Ущерб, нанесенный этими действиями бюджету республики, оценили в сумму более 518 миллионов рублей, а казна Уфы, по мнению гособвинения, потеряла свыше 52 миллионов рублей. Всё имущество экс-чиновника было арестовано.

17 ноября Евгений Гурьев выступил в суде с последним словом, заявив, что действовал в рамках закона, а министерство под его началом было «одним из передовых в Приволжском федеральном округе». Кроме того, по его словам, его семья не имеет явных предметов роскоши и крупных сумм денег.

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