В России рассматривают законопроект о прямых выплатах из Фонда соцстрахования

В России рассматривают законопроект о прямых выплатах из Фонда соцстрахования

25 ноября , 14:40ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Кабмин внес в Госдуму проект о прямых выплатах из ФСС для больничных и пособий по материнству.

Согласно законопроекту, Фонд социального страхования с 2021 года будет самостоятельно выплачивать больничные и декретные без участия работодателей. Механизм будет введен в России повсеместно.

Как сообщает «Парламентская газета», законопроект направлен на переход от «зачетного» принципа расходования средств ФСС к выплатам непосредственно территориальными органами Фонда. «Зачетный» принцип предусматривает, что работодатель платит сотрудникам пособия за свой счет, их ему потом возмещает ФСС.

Сейчас в большинстве регионов реализуется пилотный проект «Прямые выплаты», по которому назначение и выплата больничных или пособий по беременности производится непосредственно территориальными органами ФСС, а не работодателем.

Также планруется, что с 1 января 2022 года часть выплат будут назначать без заявления работника. В частности, это коснется декретных выплат — работодатель будет лишь передавать в ФСС электронный листок нетрудоспособности.

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