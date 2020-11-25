В России лекарство для лечения СМА включили в перечень жизненно важных препаратов

Теперь в список входит препарат «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза»). Лексарство указано в категории «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы».
Напомним, ранее депутаты Госсобрания Башкирии обращались в Минздрав России, чтобы тот выделил жизненно важное лекарство для девочки, страдающей спинальной мышечной атрофией. Тогда председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что стоимость препарата сопоставима со строительством больницы.
Отметим, что с болезнью СМА в России рождается один ребёнок на шесть тысяч. Со временем человек с диагнозом СМА перестает двигаться, есть и дышать.