В России лекарство для лечения СМА включили в перечень жизненно важных препаратов

Препарат «Спинраза» для лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) вошёл в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь в список входит препарат «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза»). Лексарство указано в категории «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы». Напомним, ранее депутаты Госсобрания Башкирии обращались в Минздрав России, чтобы тот выделил жизненно важное лекарство для девочки, страдающей спинальной мышечной атрофией. Тогда председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что стоимость препарата сопоставима со строительством больницы. Отметим, что с болезнью СМА в России рождается один ребёнок на шесть тысяч. Со временем человек с диагнозом СМА перестает двигаться, есть и дышать.

Related news: В Башкирии ребёнок выиграл в лотерее лекарство от СМА за два миллиона долларов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter