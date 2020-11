Финансовый аналитик Наталья Смирнова заявила, что объем досрочно закрытых ипотечных кредитов в третьем квартале достиг 524,8 млрд рублей.

Как сообщает RT, это является рекордным квартальным показателем для страны. По мнению Смирновой, стремление досрочно погасить ипотеку связано с тем, что люди хотят перестраховаться. Кроме того, некоторые могут не знать, что в России существуют разные варианты кредитных каникул, поэтому все свободные средства они отдают за долги.

