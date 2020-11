Российские медики за минувшие сутки выявили 24 326 новых случаев заражения COVID-19, из которых 21,5% протекали бессимптомно.

Как сообщает RT, днем ранее в стране было зафиксировано 25 173 новых заболевших.

