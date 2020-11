По распоряжению правительства РФ в Приморский край будет направлено порядка семисот миллионов рублей на устранение последствий ледяного шторма.

По сообщению газеты “Известия”, эта сумма включает не только финансовые, но и материальные ресурсы. Соответствующий документ согласован и подписан в правительстве РФ. В качестве материальных средств в Приморье направят кабели, башенные краны, генераторы, изоляторы - сейчас необходимые ресурсы изыскиваются.

