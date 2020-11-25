В парламенте Башкирии представители двух партий могут получить право решающего голоса

Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов отметил, что его партия была инициатором данного законопроекта. Позже он был поддержан профильным комитетом и внесен в повестку заседания, которое состоится уже 26 ноября.
Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев подтвердил информацию о будущем изменении состава президиума. Он отметил, что сейчас в президиум входят председатель Госсобрания, его заместители, руководители постоянных комитетов.
— Представленность различных политических сил при таком подходе не обеспечивается. Мы предлагаем изменить действующий порядок, — отметил Толкачев.