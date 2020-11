В парламенте Башкирии представители двух партий могут получить право решающего голоса

В Госсобрании Башкирии правом решающего голоса на сегодняшний день имеют лишь две фракции – «Единая Россия» и КПРФ. Все остальные партии имеют право отдать лишь совещательный голос, не влияющий на окончательное решение властей.

Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов отметил, что его партия была инициатором данного законопроекта. Позже он был поддержан профильным комитетом и внесен в повестку заседания, которое состоится уже 26 ноября. Председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев подтвердил информацию о будущем изменении состава президиума. Он отметил, что сейчас в президиум входят председатель Госсобрания, его заместители, руководители постоянных комитетов. — Представленность различных политических сил при таком подходе не обеспечивается. Мы предлагаем изменить действующий порядок, — отметил Толкачев.

