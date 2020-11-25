В Курганской области школьники начальных классов начнут учиться очно с 30 ноября

Ранее оперативный штаб дал разрешение вернуться к занятиям лишь начальным школам в сельской местности, с числом учащихся не более 100. Но, по словам директора департамента Андрея Кочерова, в течение прошлой недели шло наблюдение за тем, как развивается ситуация в небольших сельских школах, где ученики младших классов занимались очно. И большого прироста заболевших не было. Кроме того, в муниципалитетах региона постепенно идут на поправку и заболевшие учителя.