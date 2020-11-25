В Курганской области школьники начальных классов начнут учиться очно с 30 ноября

В Курганской области школьники начальных классов начнут учиться очно с 30 ноября

Вчера, 14:28ОбществоPhoto: pixabay.com
Оперативный штаб Курганской области по борьбе с распространением коронавируса решил ослабить ограничительные меры в образовательной сфере из-за со снижения заболеваемости COVID-19 среди учащихся. Ученики 1-4 классов возвращаются с обучения в удаленном режиме на обычное очное с 30 ноября.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального департамента образования и науки, каждый класс начальной школы получит свой график занятий и перемен.

Ранее оперативный штаб дал разрешение вернуться к занятиям лишь начальным школам в сельской местности, с числом учащихся не более 100. Но, по словам директора департамента Андрея Кочерова, в течение прошлой недели шло наблюдение за тем, как развивается ситуация в небольших сельских школах, где ученики младших классов занимались очно. И большого прироста заболевших не было. Кроме того, в муниципалитетах региона постепенно идут на поправку и заболевшие учителя.

Учащихся 5-11 классов пока оставили на удаленном обучении. Колледжи и техникумы получили рекомендацию возвратиться к очному обучению с 25 ноября по 30 декабря.

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