В Курганской области школьники начальных классов начнут учиться очно с 30 ноября

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального департамента образования и науки, каждый класс начальной школы получит свой график занятий и перемен.
Ранее оперативный штаб дал разрешение вернуться к занятиям лишь начальным школам в сельской местности, с числом учащихся не более 100. Но, по словам директора департамента Андрея Кочерова, в течение прошлой недели шло наблюдение за тем, как развивается ситуация в небольших сельских школах, где ученики младших классов занимались очно. И большого прироста заболевших не было. Кроме того, в муниципалитетах региона постепенно идут на поправку и заболевшие учителя.
Учащихся 5-11 классов пока оставили на удаленном обучении. Колледжи и техникумы получили рекомендацию возвратиться к очному обучению с 25 ноября по 30 декабря.