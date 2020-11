В республике за минувшие сутки 417 человек заболели внебольничной пневмонией. Выписано за сутки чуть больше людей – 423 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Статистика по коронавирусу также показывает прирост. За прошедший день диагноз подтвердился у 135 пациентов. Всего заболели опасной инфекцией 13 581 человек. На лечении в стационарах сейчас находятся 393 пациента. Из них в тяжелом состоянии находятся 36 больных – 13 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. За все время пандемии скончались 76 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter