Следком Башкирии проверит уголовное дело, в котором у ребенка в крови нашли алкоголь

А совсем недавно женщине показали результаты исследования на алкоголь по крови её сына. Женщина уверяет, что разрешения на это не давала. Тем не менее, анализ был проведен. В результатах указано количество в крови алкоголя в виде 0,33 промилле. Мать мальчика уверена, что её сын не пил и это явно какая-то ошибка.