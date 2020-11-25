Следком Башкирии проверит уголовное дело, в котором у ребенка в крови нашли алкоголь

Следком Башкирии проверит уголовное дело, в котором у ребенка в крови нашли алкоголь

Вчера, 11:27ОбществоКарина МамаеваPhoto: Телеграм-канал Baza
Следственный комитет Башкирии изъял материал уголовного дела о ДТП, в результате которого у 9-летнего мальчика из Мишкинского района в крови обнаружили алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы начали проводить проверку после того, как история попала в СМИ. Напомним, инцидент произошел еще четыре месяца назад. Мальчик гулял с друзьями, катался на велосипеде, как вдруг его сбила машина «Почты России». В больнице в ребенка врачи диагностировали перелом черепа.

А совсем недавно женщине показали результаты исследования на алкоголь по крови её сына. Женщина уверяет, что разрешения на это не давала. Тем не менее, анализ был проведен. В результатах указано количество в крови алкоголя в виде 0,33 промилле. Мать мальчика уверена, что её сын не пил и это явно какая-то ошибка.

Следователи намерены установить, при каких обстоятельствах производился забор крови, как проходили исследования. Планируется опросить также медицинских работников, которые проводили данный анализ.

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