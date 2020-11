В Тюмени вчера, 24 ноября задержали членов организованной преступной группы. Спецоперация была проведена сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД вместе с ФСБ и при силовой поддержке структур СОБРа и ОМОН Росгвардии.

В числе четверых задержанных – 62-летний глава этой ОПГ- смотрящий за городом Сергей Патрушев, сообщает ФедералПресс. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о разбое и вымогательстве. Фигуранты требовали оту людей деньги за оказание покровительства. Они могут иметь причастность как минимум к четырем фактам преступной деятельности, пояснили в полиции.

