Проблемы «Чистого города»: власти Уфы тормозят раздельный сбор и переработку мусора

Руководство уфимского предприятия, занимающегося сбором вторсырья для его последующей переработки, не может получить земельные участки для установки пунктов приема из-за сложившейся бюрократии.

Раздельный сбор мусора стал актуальным в России с началом мусорной реформы. Как правило, экодвижения особенно развиты в крупных городах страны. По данным карты единомышленников сайта «РазДельный Сбор», в Уфе раздельный сбор мусора поддерживают несколько экологических движений – АНО «Чистая Уфа», «Мусор, гудбай!», а также волонтеры организаций «Дорогою добра» в Салавате и «Чистый Белебей» в Белебее. Если одни экологические организации поддерживаются Минэкологии республики и властями, то другие создаются энтузиастами, которым не безразлична природа родного города. При этом и те, и другие нередко встречаются на пути к чистоте с препятствиями. «Мы ничего грязного не собираем» Группа компаний «Чистый город», занимающаяся закупом и подготовкой вторичного сырья к дальнейшей переработке с 2003 года, видит своей миссией сделать Уфу чистой и привлекательной. Предприятие агитирует взрослых и детей заняться выгодным сбором макулатуры. Ежемесячно с помощью неравнодушных уфимцев, компании удается собрать 1300-1500 тонн вторичного сырья, которое затем отправляется на переработку. Более того, за большими объемами вторсырья представители организации выезжают сами и вывозят его самостоятельно. На сегодняшний день точки приема вторсырья группы компаний «Чистый город» располагаются в центре Уфы, в Сипайлово, Черниковке, Затоне, Зеленой Роще, в селе Иглино а также в деревне Алексеевка. В перспективе, компания планирует создать разветвленную сеть таких пунктов, чтобы жителям в разных точках нашего города было удобно приносить макулатуру и другие виды отходов. Однако на деле сделать это оказывается не так-то просто – организация столкнулась с проблемами, решение которым не могут найти ни сама компания, ни городские чиновники. - С 2006 года ООО «Чистый город», входящее в состав группы компаний, арендует у администрации Уфы земельные участки до 30 кв.м. для установки бункеров. В настоящее время у нас работают 11 таких пунктов – сырье туда приносят, как правило, пенсионеры, малообеспеченные люди и неравнодушные жители города. Сегодня у нас есть определенные сложности с арендой участков земли – в первую очередь, это связано с мусорной реформой. Поскольку законодательство в ходе реформы корректируется и дополняется, нам приходится в новых реалиях находить взаимопонимание с городской администрацией. Вторая проблема – точечная застройка города. Если сейчас наш бункер никому не мешает, то со временем он может оказаться на придомовой территории новостройки,объясняет исполнительный директор группы компаний Юлия Свистун. В компании придерживаются позиции, что пункты приема вторсырья должны находиться не в промзонах, а в жилых районах – прежде всего, для удобства самих жителей. - Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как грязную зону, которую нужно обойти, – мы ничего грязного не собираем. Наши отходы безопасны. Все, что нам нужно для решения проблемы, - чтобы нам выделили участки земли для установки новых пунктов приема вторсырья, - добавила исполнительный директор компании. Полезное дело в замкнутом круге Увеличить количество пунктов приема вторсырья в Уфе пока не удается – чиновники отказывают группе компаний «Чистый город» в выдаче земельных участков, количество которых в настоящее время по разным причинам сокращается. - Мы не можем участвовать в тендерах, потому что пункты не стационарные. Но и в схему размещения торговых объектов нас включить не могут - мы не торгуем мусором, - констатирует исполнительный директор группы компаний «Чистый город» Юлия Свистун. – Замкнутый круг какой-то! Все с высоких трибун говорят об экологии, а на самом деле только тратят бумагу, отписывая нам очередные отказы. Чиновники говорят, что мы делаем нужное дело. Но как нам помочь, они не знают. Никакие конкретные сроки решения вопроса не обговариваются. Гарантий и обещаний нет. Важно, что мы как предприниматели, заинтересованы не только в получении прибыли, но и как сознательные граждане помогаем Уфе стать чище,объясняют в «Чистом городе». В компании также подчеркнули, что готовы привести внешний вид пунктов приема вторсырья в надлежащий вид, а график работы значительно увеличить – однако лишь в том случае, если у группы компаний «Чистый город» будут гарантии, что бункеры компании не заставят в любой момент убрать с участков по тем или иным причинам. «Противоречит территориальному планированию» - позиция властей Руководство компании неоднократно обращалось к органам власти с просьбой решить вопрос и предоставить земли под пункты приема сырья. Об этом говорят многочисленные отписки госорганов о том, что предоставить земельные участки в аренду группе компаний «Чистый город» сегодня не представляется возможным. Управление земельных и имущественных отношений Уфы (УЗИО) – структура, которая распоряжается муниципальными землями и владеет информацией о том, в каком районе и по какой цене можно сдать в аренду землю, в ответе на запрос ООО «Чистый город» отказало компании в размещении пункта приема вторсырья в микрорайоне «Сипайлово-9», сославшись на то, что указанные компанией участки уже сдаются другому юрлицу и пользование ими будет возможно «после прекращения прав на земельные участки». Размещение пункта приема сырья в Демском районе Уфы также «противоречит документам территориального планирования» и приведет к невозможности использования земель под запланированную многоуровневую автостоянку. Главархитектура Уфы заявила ООО «Чистый город», что размещение мест для сбора вещей на вторичную переработку возможно лишь в промзоне, тогда как «в территориальных зонах жилого, общественно-делового назначения размещение таких объектов не предусмотрено». В управлении добавили, что направили обращение ООО «Чистого города» в проектную организацию, разрабатывающую Генплан Уфы, «для рассмотрения возможности корректировки указанной градостроительной документации». Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, отвечая на запрос компании, сообщило, что внедрение раздельного сбора мусора в Башкирии «происходит постепенно ввиду отсутствия эколого-экономических приоритетов и мотиваций перехода на раздельный сбор отходов на федеральном уровне». К слову, вышеуказанное Министерство приводит в пример успешно действующий проект по раздельному сбору мусора в Нижнем Новгороде, власти которого вникли в экологические проблемы родного города и помогли предпринимателям установить 35 пунктов приема сырья. На фоне этого опыта чиновники Башкирии никаких путей к реальному разрешению ситуации компании не предложили. «Хотелось бы, чтобы город развернулся к нам лицом» Представители группы компаний «Чистый город» в попытках разрешить сложившуюся ситуацию не дошли разве что до главы Башкирии. Сейчас компания готовится представить план реализации программы по созданию разветвленной сети пунктов приема и увеличению объемов сбора вторичного сырья у населения не только в Уфе, но и за ее пределами главе Республики в качестве инвестпроекта. - Мы будем использовать все возможные варианты. Но нам хотелось бы, чтобы городские власти развернулись к нам лицом. Нашу компанию нельзя сравнивать с региональным оператором, который финансируется за счет бюджета и взносов за вывоз ТКО с населения. При реализации проекта группа компаний «Чистый город» планирует вкладывать собственные средства в важное дело. Мы хотим, чтобы существовала здоровая конкурентная среда. Несмотря на мусорную реформу, сегодня в России огромный дефицит сырья. Поэтому надо собирать больше и перерабатывать больше, а не свозить всё на полигоны, - считают в компании. Указом Главы Башкирии от 23 сентября 2019 года одним из стратегических направлений социально-экономического развития республики до 2024 года является внедрение в Башкирии раздельного сбора отходов, организация которого в том числе подразумевает создание пунктов приема вторсырья. Уже сегодня деятельность ООО «Чистый город», равно как и других экодвижений в Уфе и Башкирии, позволяет снимать в регионе и социальную, и экологическую нагрузку. Однако в настоящий момент организации нужен конкретный путеводитель по получению земельных участков. Компания готова вкладывать в проект собственные средства и улучшать внешний вид пунктов приема сырья, но, к сожалению, на данный момент не знает, каким образом получить не только земельные участки, но и гарантию того, что пункты приема сырья на этих участках не будут в одночасье снесены по различным причинам. Обозначить конкретные шаги к решению возникшей проблемы могут лишь республиканские и городские чиновники, детально изучив сложившуюся ситуацию, и назначенный куратор (либо руководитель Рабочей группы) от администрации Уфы, полномочия которого позволят согласовать действия Главархитектуры и УЗИО.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter