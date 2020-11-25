Проблемы «Чистого города»: власти Уфы тормозят раздельный сбор и переработку мусора

Раздельный сбор мусора стал актуальным в России с началом мусорной реформы. Как правило, экодвижения особенно развиты в крупных городах страны. По данным карты единомышленников сайта «РазДельный Сбор», в Уфе раздельный сбор мусора поддерживают несколько экологических движений – АНО «Чистая Уфа», «Мусор, гудбай!», а также волонтеры организаций «Дорогою добра» в Салавате и «Чистый Белебей» в Белебее. Если одни экологические организации поддерживаются Минэкологии республики и властями, то другие создаются энтузиастами, которым не безразлична природа родного города. При этом и те, и другие нередко встречаются на пути к чистоте с препятствиями.