Знаменитый в Башкирии и Татарстане певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, в своих соцсетях сделал неожиданное заявление.

По словам музыканта, он не устает говорить о своей любви к студиям звукозаписи. Элвин Грей признается, что может вещать об этом бесконечно. Особенно когда очередная новая студия удивляет своей аппаратурой. Известно, что Радий Юльякшин сейчас находится в Казани. По всей видимости, именно в этом городе он посетил звукозаписывающую студию, которая так его удивила.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter