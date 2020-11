Очередной опрос ВЦИОМ показал, что 89% россиян за ношение масок в общественных местах. 87% респондентов считают, что прежде всего нужно соблюдать безопасную дистанцию.

Против ношения масок высказались всего 10% опрошенных. 1% респондентов не имеет четкой позиции по данному вопросу. Опрос показал, что российское общество достигло полного консенсуса по поводу индивидуальных средств защиты. Среди ковид-диссидентов остались только те, кто недоволен всем и готов протестовать против чего угодно. По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», демонстративное пренебрежение этой категорией граждан норм безопасности является только поводом для привлечения к себе внимание.

