Одноклассники определят лучшие фильм, хит, сериал и шоу 2020 года

Социальная сеть Одноклассники объявили третью премию лучшего контента «Самый ОК!».

Пользователи с помощью народного голосования определят лучший хит, фильм, сериал, шоу, трансляцию и блог 2020 года. Пользователи социальной сети могут отдать голос за любимые фильмы, песни и шоу с 25 ноября до 9 декабря. Голосование пройдет в специальном приложении «Самый ОК!». Отдать свой голос можно не более одного раза в сутки. После того, как пользователь проголосует за лучший контент, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с логотипом премии. В число номинантов премии традиционно попали самые популярные у пользователей ОК проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году. Специально для премии компания Brand Analytics с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала упоминания наиболее заметных шоу, фильмов и сериалов 2020 года в публикациях и комментариях пользователей ОК. Лучшие проекты по числу упоминаний, а также количеству просмотров трейлеров и отдельных эпизодов в ОК стали номинантами премии «Самый ОК!». Претендентов в номинации «Хит года» организаторы премии определяли по количеству прослушиваний треков, которые появились в музыкальном сервисе ОК с 1 января 2020 года. Номинантов в «Блог года» и «Трансляцию года» — по количеству просмотров контента. Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» с 2017 года. Каждый раз в ней принимают участие самые популярные российские проекты, все они представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК. Это может быть трейлер фильма, аудиотрек, премьерный эпизод сериала, трансляция и другое. Принять участие в голосовании можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях ОК для iOS и Android. Номинанты премии «Самый ОК!» Хит года «Девочка танцуй», Artik & Asti«Луна не знает пути», Тайпан & Agunda «ЯТЛ», Zivert «Краш», Клава Кока & NILETTO«Французский поцелуй», Миша Марвин & Ханна Фильм года «Доктор Лиза»«Лёд 2»«Спутник»«Стрельцов»«Красотка в ударе» Сериал года «Зулейха открывает глаза», Россия 1 «Ольга», ТНТ «Эпидемия», ТВ-3«Метод 2», Первый канал«Чики», Море ТВ Шоу года «Ледниковый период», Первый канал«Ты супер!», НТВ«Ну-ка, все вместе!», Россия 1«Решала», Че «Модель XL», Ю Трансляция года Трансляции Ла Лиги Трансляции Серии А Трансляция праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал Онлайн-марафон «Русского Радио» Концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии Блог года Юлия Фомина Вокруг Светы Неугомонные Уютный ЗОЖ Ирина Ушакова

