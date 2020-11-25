На отлов бездомных животных в столице Башкирии выделили почти 9 миллионов рублей

На отлов бездомных животных в столице Башкирии выделили почти 9 миллионов рублей

Вчера, 17:04ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Республиканский центр торгов разместил аукцион на поиск подрядчика для отлова бездомных животных в 2021 году. Начальная сумма контракта — 8,9 миллиона рублей.

Согласно документации закупки, на одно животное выделено не более 10,7 тысячи рублей. Техзаданием предусмотрены отлов и транспортировка за 355 рублей для собак и за 268 рублей — для кошек. Клинический осмотр оценили в 420 рублей. Стоимость содержания собаки в приюте в период карантина — 916 рублей, кошки — 375 рублей. Один день пребывания — 55 рублей и 19 рублей.

Обеспечение идентификации, стерилизации и лечения стоят 2708 рублей для собак и 2305 для кошек, а эвтаназия — 658 рублей и 472 рубля соответственно. Труп утилизируют за 25 рублей, прочие бытовые отходы — за 4 рубля.

Контрактом также предусмотрен возврат животных на улицу за 78 рублей, однако это касается только неагрессивных особей. Возврат пропавшего питомца владельцу стоит 48 рублей, а поиск нового хозяина — 25 рублей. Содержание приюта на одного животного оценили в 728 рублей.

Исполнитель не имеет права жестоко обращаться с бездомными животными, а также производить отлов в присутствии детей.

Аукцион состоится 3 ноября. Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Напомним, 29 октября депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении закон по порядку отлова и стерилизации бездомных животных. Парламентарии предложили закрепить за правительством Башкирии полномочия по установлению порядка количества животных без владельцев, подлежащих отлову на территории муниципального образования.

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