На отлов бездомных животных в столице Башкирии выделили почти 9 миллионов рублей

Согласно документации закупки, на одно животное выделено не более 10,7 тысячи рублей. Техзаданием предусмотрены отлов и транспортировка за 355 рублей для собак и за 268 рублей — для кошек. Клинический осмотр оценили в 420 рублей. Стоимость содержания собаки в приюте в период карантина — 916 рублей, кошки — 375 рублей. Один день пребывания — 55 рублей и 19 рублей.