Михаил Дегтярев передал врачам в Хабаровском крае 7 машин скорой помощи

Врио руководителя Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил работников краевой станции скорой медицинской помощи за труд в сложной ситуации. Вместе с тем он передал семь машин скорой помощи.

transsibinfo.com пишет, что поставка автомобилей в регион была приурочена к реализации нацпроекта “Здравоохранение”. Три машины будут находиться в центре края, еще три передадут в Комсомольск-на-Амуре. Один автомобиль получит Вяземская ЦРБ. Дегтярев указал на продолжение региональными властями сотрудничества с министерством здравоохранения, промышленности и торговли России относительно совершенствования оборудования и обеспечения надлежащих условий труда всем медработникам. Новые автомобили, доставленные на станцию региона, отличаются "северной" комплектацией. В общем за год СМП получила шестнадцать реанимобилей, общая цена которых — сто двадцать миллионов рублей. Часть машин класса "С" для оказания мультизадачной профессиональной медпомощи. Присутствует и класс "В" для оказания неотложной медицинской помощи. Отмечается, что самое тяжелое положение, связанное с пандемией, фиксируется в настоящее время в региональном центре. Здесь количество вызовов скорой помощи в среднем составляет тысячу сто, достигая полутора тысяч. На линии в режиме двадцать четыре на семь работают порядка пятидесяти медицинских бригад.

