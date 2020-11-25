Михаил Дегтярев передал врачам в Хабаровском крае 7 машин скорой помощи

Отмечается, что самое тяжелое положение, связанное с пандемией, фиксируется в настоящее время в региональном центре. Здесь количество вызовов скорой помощи в среднем составляет тысячу сто, достигая полутора тысяч. На линии в режиме двадцать четыре на семь работают порядка пятидесяти медицинских бригад.