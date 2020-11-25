Мальчику с вывернутой стопой из Уфы сделают несколько операций

Напомним, мальчика обнаружили активисты еще летом 2020 года. Он ходит и попрошайничал на улицах Черниковки, был одет в резиновые сапоги на босую ногу. И это в 30-градусную жару. Сам мальчик сказал волонтерам, что у него дома нет другой обуви. Когда те сняли с мальчика сапоги, то увидели, что стопа у ребенка деформирована.