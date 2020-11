Мальчику с вывернутой стопой из Уфы сделают несколько операций

Накануне 9-летний Дима со своей мамой уехали в город Курган, в клинику Илизарова. Там мальчику сделают несколько операций. Об этом сообщила заместитель министра семьи, труда и соцзащиты Анна Таболина в своих соцсетях.

Напомним, мальчика обнаружили активисты еще летом 2020 года. Он ходит и попрошайничал на улицах Черниковки, был одет в резиновые сапоги на босую ногу. И это в 30-градусную жару. Сам мальчик сказал волонтерам, что у него дома нет другой обуви. Когда те сняли с мальчика сапоги, то увидели, что стопа у ребенка деформирована. Позже члены СПЧ нашли семью мальчика. Оказалось, мамы ребенка Клавдии есть еще трое детей. А проблема с ногой у маленько Димы врожденная. Семья оказалась благополучной, только вот мать воспитывала детей одна и едва сводила концы с концами. По словам Анны Таболиной, за эти несколько месяцев предприниматель по имени Константин решил по своему желанию сделать ремонт в квартире семьи. Остальные неравнодушные люди помогли собрать детей в школу и подготовить Диму к операции: сдать анализы, собрать документы.

