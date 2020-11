За прошедшие сутки из коронавирусных госпиталей Москвы выпиласали почти шесть тысяч пациентов.

Газета “Известия” сообщает, что всего из коронавирусных отделений московских больниц за последние сутки выписали пять тысяч девятьсот сорок семь человек. Всего с начала пандемии в Москве количество вылечившихся от нового вируса составило четыреста двадцать две тысячи сто восемьдесят девять человек. Донорами плазмы после выписки из больницы стали шесть тысяч москвичей.

