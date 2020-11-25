Энергетики АЭСК устраняют последствия ледяного циклона в Приморье

Энергетики АЭСК устраняют последствия ледяного циклона в Приморье

Вчера, 04:18ОбществоPhoto: pikist.com
Сотрудники частной «Артемовской электросетевой компании» (АЭСК) круглосуточно помогают восстанавливать электроснабжение в Приморском крае. Обесточивание южной части региона произошло в результате сильнейших ледяных дождей, прошедших 18-19 ноября.

Как сообщает издание “Восток-Медиа”, наибольший ущерб от стихии получили города Владивосток и Артем, где без отопления, воды и электричества остались более десяти тысяч жителей. Власти ввели на этих территориях режим чрезвычайной ситуации.

«Подобный гололёд я последний раз наблюдал в Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел», — прокомментировал ситуацию глава Примгидромета Борис Кубай.

В Артеме многочисленные участки ЛЭП и деревья покрылись ледяной коркой, что спровоцировало разрывы электроснабжения. По словам представителей АЭСК, местным властям следовало бы раньше срезать имеющиеся здесь старые и гнилые деревья.

Ликвидировать последствия ледяного шторма энергетикам помогает как собственная производственная база, так и возможности коллег. АЭСК входит в частную группу компаний, представительства которой работают в семи приморских округах. Группа располагает собственным производством проводов, кабелей, опор и энергоподстанций на базе Уссурийского авторемонтного завода. Поэтому АЭСК может поставлять все необходимые для устранения аварии материалы и оборудование в кратчайшие сроки.

Отмечается, что город Артем состоит в основном из частных домов и долгое время местные муниципальные и частные энергетики банкротились один за другим. Ситуация начала меняться, когда в 2012 году частный инвестор приобрел объекты электросетевого хозяйства округа и уже через год организовал на этой базе АЭСК.

И хотя компания не располагает мощной инфраструктурой, как у государственных предприятий, она смогла наладить эффективное энергоснабжение жителей Артема и обеспечить их рабочими местами - в компании насчитывается около 150 сотрудников.

В АЭСК отметили, что независимость от государства позволяет устанавливать свои тарифы на услуги. Сейчас они считаются одними из самых низких в Приморском крае. Реконструкция и строительство новых объектов сетевого комплекса также ведется компанией за собственный счет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы