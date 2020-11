Энергетики АЭСК устраняют последствия ледяного циклона в Приморье

Сотрудники частной «Артемовской электросетевой компании» (АЭСК) круглосуточно помогают восстанавливать электроснабжение в Приморском крае. Обесточивание южной части региона произошло в результате сильнейших ледяных дождей, прошедших 18-19 ноября.

Как сообщает издание “Восток-Медиа”, наибольший ущерб от стихии получили города Владивосток и Артем, где без отопления, воды и электричества остались более десяти тысяч жителей. Власти ввели на этих территориях режим чрезвычайной ситуации. «Подобный гололёд я последний раз наблюдал в Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел», — прокомментировал ситуацию глава Примгидромета Борис Кубай. В Артеме многочисленные участки ЛЭП и деревья покрылись ледяной коркой, что спровоцировало разрывы электроснабжения. По словам представителей АЭСК, местным властям следовало бы раньше срезать имеющиеся здесь старые и гнилые деревья. Ликвидировать последствия ледяного шторма энергетикам помогает как собственная производственная база, так и возможности коллег. АЭСК входит в частную группу компаний, представительства которой работают в семи приморских округах. Группа располагает собственным производством проводов, кабелей, опор и энергоподстанций на базе Уссурийского авторемонтного завода. Поэтому АЭСК может поставлять все необходимые для устранения аварии материалы и оборудование в кратчайшие сроки. Отмечается, что город Артем состоит в основном из частных домов и долгое время местные муниципальные и частные энергетики банкротились один за другим. Ситуация начала меняться, когда в 2012 году частный инвестор приобрел объекты электросетевого хозяйства округа и уже через год организовал на этой базе АЭСК. И хотя компания не располагает мощной инфраструктурой, как у государственных предприятий, она смогла наладить эффективное энергоснабжение жителей Артема и обеспечить их рабочими местами - в компании насчитывается около 150 сотрудников. В АЭСК отметили, что независимость от государства позволяет устанавливать свои тарифы на услуги. Сейчас они считаются одними из самых низких в Приморском крае. Реконструкция и строительство новых объектов сетевого комплекса также ведется компанией за собственный счет.

