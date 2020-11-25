Энергетики АЭСК устраняют последствия ледяного циклона в Приморье

Отмечается, что город Артем состоит в основном из частных домов и долгое время местные муниципальные и частные энергетики банкротились один за другим. Ситуация начала меняться, когда в 2012 году частный инвестор приобрел объекты электросетевого хозяйства округа и уже через год организовал на этой базе АЭСК.