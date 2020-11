Специалист-сомнолог рассказала о том, как нужно выбирать мелодию для будильника, чтобы пробуждение было легким.

По сообщению газеты “Известия”, неправильно выбранный звук будильника может спровоцировать продуцирование гормона стресса, который негативно влияет на самочувствие. Поэтому, по словам сомнолога Елены Царевой, мелодия будильника должна быть приятной. Также при выборе мелодии нужно учитывать состояние - для людей, склонным к тревожным состояниям, композиция должна быть спокойной, а для тех, кто часто впадает в депрессию - веселой и энергичной.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter